شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزايا "زر الكاميرا" الجديد بهاتف iPhone 16 .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مزايا عديدة يمكنك الكشف عنها في هاتف iPhone 16، ويعد أهمها زر التحكم في الكاميرا، الذى يعد إضافة جديدة لجميع طرازات iPhone الأربعة لعام 2024، فلم تظهر هذه الميزة من قبل على iPhone.

تمنحك هذه الميزة، إمكانية الضغط عليها، لالتقاط الصور، ثم تمررها لتغيير إعدادات الكاميرا، وذلك من خلال الزر الجديد الذى يقع على الحافة اليمنى لهاتف iPhone 16، على بعد بوصة تقريبًا من الأسفل، والزر عبارة أيضًا عن لوحة سعوية يمكنها الاستشعار عندما تفرك إصبعك عليها، إذا قمت بالضغط برفق على اللوحة، فسوف يتم سحب إعداد الكاميرا الحالي لديك مثل التكبير، ويمكنك بعد ذلك التمرير باستخدام الزر للتنقل بين مستويات التكبير/التصغير.

مزايا خفية في زر كاميرا ايفون 16

كما يمكنك الضغط برفق مرتين على التوالي لعرض إعدادات الكاميرا، والتنقل بينها، ثم الضغط مرة أخرى لاختيار أحدها أو أنماط التصوير الفوتوغرافي، سواء كنت تحمل هاتف iPhone 16 في وضع عمودي أو أفقي.

ويمكنك أيضًا الانتقال إلى الإعدادات، واختيار إمكانية الوصول من أجل التحكم في الكاميرا لضبط مدى حساسية اللوحة.

وفي هذا التقرير نستعرض المزايا المخفية لزر التحكم في الكاميرا، فهناك ميزتان رئيسيتان لزر التحكم في الكاميرا،إلى جانب استخدامه للتمرير عبر إعدادات الصور والتقاط الصور.

تتأتي الميزة الأولى هي أن نظام التشغيل iOS 18 يتيح لك الآن تبديل أيقونات الإجراءات السريعة الموجودة في أسفل شاشة القفل، عادةً ما يتم ضبطها على مصباح يدوي أو مصباح يدوي والكاميرا، والآن أصبح زر التحكم في الكاميرا موجودًا، ويمكنك تبديل رمز الكاميرا بشيء آخر أكثر فائدة.

ويمكنك ضبطه للقيام بأي شيء في نظام التشغيل iOS 18 - واستخدام زر التحكم في الكاميرا لالتقاط الصور بسرعة بدلاً من ذلك.