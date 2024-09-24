شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pixel 9 Pro Fold يحصل على ميزة حصرية لمكالمات الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

حصل هاتف Google Pixel 9 Pro Fold على ميزة حصرية لمكالمات الفيديو عبر الإنترنت، وهذه الميزة متاحة الآن على Google Meet وتسمى الشاشة المزدوجة، وتعرض الأطراف الأخرى في موجز فيديو المكالمة من كل من الكاميرات الأمامية والخلفية.

ووفقًا لما ذكره موقع "Phone arena"، لا يمكن تمكين الشاشة المزدوجة إلا بعد بدء مكالمة، سيظهر رمز جديد عند الضغط لإظهار عناصر التحكم، يعمل هذا الرمز على تمكين الشاشة المزدوجة جنبًا إلى جنب مع الشاشة المزدوجة، على الرغم من أنه يمكن إيقاف تشغيل الأخيرة.

عند تنشيطه، سيبدأ Google Meet في عرض موجزك كموجز شاشة منقسمة: نصفه لك والنصف الآخر لمحيطك أمامك، وفي الوقت الحالي، يبدو أن الشاشة المزدوجة متاحة فقط على 9 Pro Fold.

هذه إضافة صغيرة إلى مكالمات الفيديو ولكنها مهمة، إذا كان لديك 9 Pro Fold، فلن تحتاج إلى تبديل الكاميرات أو تدوير هاتفك في كل مرة يحدث فيها شيء مثير للاهتمام.

يجب أن تعمل الشاشة المزدوجة أيضًا بشكل جيد للاجتماعات في المكتب التي لا يستطيع بعض الأشخاص حضورها.