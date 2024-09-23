شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فلندا تبدأ فى تعليم السجناء استخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية، أن السجناء في فنلندا بدأوا على مدى العامين الماضيين في تعلم استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل وضع العلامات وتصنيف البيانات؛ وذلك كجزء من برنامج إعادة التأهيل.

وأشارت الشبكة إلى أنه بدلا من أداء المهام التقليدية، مثل الحياكة وأعمال التنظيف أو الغسيل، أُتيحت لنزلاء ثلاثة سجون تجربة هذا النوع من العمل الرقمي، والذي جاء في إطار مبادرة بالشراكة مع شركة ميتروك الناشئة.

ويؤكد الباحثون، الذين يشرفون على المشروع، أن القواعد الصارمة في السجون الفنلندية تضمن ظروف عمل آمنة من تلك الموجودة في وظائف مماثلة خارج نظام السجون.

وأشارت الحكومة الفنلندية إلى أن العمل في مشاريع الذكاء الإصطناعي، وما يطلق عليها "السجن الذكي" شئ فريد من نوعه.. وأن دولا في شمال أوروبا وأوروبا طلبت إجراء مشاورات بشأن مشاريع رقمنة السجون.