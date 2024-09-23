شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المغناطيس المقاوم الصيني يسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم علماء صينيون مغناطيسا مقاوما تم تطويره بشكل مستقل لإنتاج مجال مغناطيسى ثابت يبلغ 42.02 تسلا، ما يعادل أكثر من 800 ألف مرة للمجال المغناطيسي الأرضي، الأمر الذي يحطم رقما قياسيا عالميا سجلته الولايات المتحدة في عام 2017.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يؤدي الإنجاز الرئيسي الذي حققه مختبر المجال المغناطيسي العالي لمعاهد خفي للعلوم الفيزيائية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم إلى دفع الاستكشافات والتطبيقات العلمية في نطاق واسع من المجالات التكنولوجية.

ونقلت الوكالة عن خبراء معنيين أن المجال المغناطيسي العالي الثابت يعتبر حالة تجريبية شديدة تعمل كأداة قوية للأبحاث العلمية، مشيرين إلى إمكانية التلاعب بخصائص المادة في البيئة التجريبية للمجال المغناطيسي العالي، ما يؤدي إلى اكتشاف العلماء لظواهر جديدة واستكشاف قوانين جديدة للمادة ويمكن للمجالات المغناطيسية العالية أيضا أن تُحفّز تطبيقات مثل المعادن الكهرومغناطيسية وتوليف التفاعل الكيميائي وخاصة الاستخدام واسع النطاق لتكنولوجيا الرنين المغناطيسي النووي في العلوم الطبية ونظرا لقيمته الكبيرة في مجالات مختلفة مثل الفيزياء والكيمياء وعلوم المواد وعلوم الحياة، ويشار إلى المجال المغناطيسي العالي الثابت باسم "مهد" جوائز نوبل.

وفي هذا السياق، قال المدير الأكاديمي للمختبر كوانغ قوانغ لي إن نتائج الإنجاز الجديد تحققت بفضل الجهود المستمرة التي بذلها فريق البحث منذ 4 سنوات، والتي تضمنت ابتكار هياكل مغناطيسية وتحسين عمليات التصنيع، مضيفا أنه بإمكان هذا الاختراق أن يُلبّي احتياجات المستخدمين لمجال مغناطيسي عالٍ وسريع ومنظم ومستقر، ويُوفّر للعلماء ظروفا تجريبية قوية ويضع أساسا تكنولوجيا رئيسيا لبناء الصين لمغناطيس ثابت عالي المجال.