شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهامات لـ iOS 18 بتقليل أداء هواتف أيفون القديمة .. هل هى حيلة من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Apple رسميًا iOS 18 للجمهور، ومثل كل تحديث سنوي رئيسي آخر، قدمت الشركة مجموعة من التغييرات، ومع ذلك، فإن أحد المجالات التي لم يتم التطرق إليها هو تحسن في عمر البطارية يحدث بسبب دخول وحدة المعالجة المركزية في حالة تأخير تردد التعزيز.

ولسوء الحظ، يمكن أن يعطي هذا الانطباع بأن تحديث البرنامج قد قلل من أداء iPhone لأن Geekbench 6 ينشر الآن نتائج أحادية النواة ومتعددة النواة أقل مقارنة بوقت تشغيل الأجهزة بنظام iOS 17.

ومن غير المرجح أن نشهد انخفاضًا في الأداء في Geekbench 6 في السيناريوهات الواقعية؛ الجانب الإيجابي هو أن المستخدمين سيستمتعون بعمر بطارية أفضل مع تثبيت iOS 18، ويتمتع المراجع البارز Geekerwan بعادة نشر مراجعات متعمقة للإلكترونيات الاستهلاكية، وتلقى آراؤه استحسانًا كبيرًا لأنه يوجد دائمًا بعض طبقات المعلومات التي كانت غامضة سابقًا وتم إخراجها الآن إلى النور.

وفي هذه المناسبة، تكشف المعلومات أدناه أن نظام التشغيل iOS 18 من Apple قد أدخل تأخيرًا طفيفًا في تردد تعزيز وحدة المعالجة المركزية مقارنةً بنظام التشغيل iOS 17.

واختصار، هذا يعني أن معالجات A17 Pro و A16 Bionic، اللذان ينتميان إلى iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro Max على التوالي، سيصل أداء أنويةهما الآن إلى أقصى سرعات التشغيل متأخرًا قليلاً، وقد تم تنفيذ هذا التغيير في سلوك وحدة المعالجة المركزية في iOS 18 للحفاظ على عمر البطارية ولكن على حساب انخفاض نتائج Geekbench 6 أحادية النواة ومتعددة النواة.

وبحسب تحليلات الأداء، فإنه مع تثبيت iOS 17، حصل iPhone 15 Pro Max على درجة أحادية النواة ومتعددة النواة تبلغ 2999 و7779 على التوالي، ومع تشغيل iOS 18، حقق الطراز الأعلى من Apple من العام الماضي درجة أقل قليلاً تبلغ 2885 و7476.

وعلى العكس من ذلك، من المتوقع أن تتلقى عمر البطارية دفعة لائقة، للأسف، سيتعين على مستخدمي iPhone الآن التعايش مع حقيقة أنهم لا يستطيعون استخدام Geekbench 6 للحصول على حقوق المفاخرة بتفوق أداء أجهزتهم، ليس أنهم اضطروا إلى ذلك في المقام الأول، ولكن لا يزال الأمر يستحق الذكر.