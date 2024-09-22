شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: iPhone 17 و17 Slim سيصلان بشاشات OLED LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة أبل سلسلة iPhone 16 من الهواتف الذكية في حدث إطلاق الأجهزة "It's Glowtime" الخاص بالشركة في 9 سبتمبر، وبينما تم طرح الهواتف للبيع في العديد من الأسواق الأخرى يوم الجمعة، ظهرت بالفعل تفاصيل سلسلة iPhone 17 المزعومة من أبل، والتي من المتوقع أن تظهر لأول مرة في النصف الثاني من عام 2025، على الإنترنت.

وتماشياً مع التوقعات السابقة، يقول أحد محللي السوق إن طرازات iPhone من الجيل التالي من أبل ستدعم ميزة العرض التي كانت مقتصرة حاليًا على طرازات Pro.

وفي منشور محذوف الآن على X (تويتر سابقًا) قال روس يونج من Display Supply Chain Consultants (عبر GSMArena) إن خلفاء iPhone 16 و iPhone 16 Plus - المتوقع ظهورهما لأول مرة باسم iPhone 17 و iPhone 17 Slim المعاد تصميمه - سيتم تجهيزهم بشاشات مطورة بمعدل تحديث يتراوح بين 1 هرتز و 120 هرتز.

وفي حين قدمت أبل تقنية ProMotion بمعدل 120 هرتز على هواتفها الذكية مع iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max في عام 2021، فإن موديلات الشركة الحديثة مزودة بشاشات LTPO AMOLED التي تمكن وظائف مثل ميزة العرض الدائم التي وصلت مع iPhone 14 Pro والموديلات الأحدث.

وإذا كان ادعاء يونج دقيقًا، فقد يكون iPhone 17 و iPhone 17 Slim أول موديلات غير Pro من الشركة مزودة بشاشات ذات معدل تحديث مرتفع، وحتى أحدث هواتف iPhone 16 وiPhone 16 Plus تتميز بشاشات بمعدل تحديث 60 هرتز، في حين تقدم العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android الأرخص والتي تكون أرخص بخمس مرات من طراز iPhone 16 الأساسي معدل تحديث أعلى.

في حين تقدم تشكيلة iPhone 16 بعض التحسينات التدريجية في الأجهزة مقارنة بطرازات العام الماضي، فمن المتوقع أن تصل طرازات iPhone 17 Pro المزعومة بمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي - حيث يُقال إن iPhone 17 Pro Max سيكون مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت ونظام تبريد غرفة بخار.

و يمكن أن يتميز كلا الطرازين Pro أيضًا بشريحة 2 نانومتر جديدة من أبل، تم بناؤها بواسطة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) العام المقبل.