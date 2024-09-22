شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn يستخدم بياناتك لتدريب نظام الذكاء الاصطناعى: كيف يمكنك إيقافه؟ والان مع تفاصيل الخبر

لينكد إن عبارة عن منصة تساعد على التواصل بشكل احترافي وإجراء اتصالات قد تساعد مستخدميها على العثور على وظيفة، ومع ذلك يُزعم أن المنصة قد تقوم بجمع بيانات مستخدميها، دون موافقتهم لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدتهم على إنشاء المحتوى.

وفقا لبعض تقارير طلبت لينكد إن بيانات دون إذن لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والبيانات متاحة أيضًا للشركات التابعة لها التي يمكنها استخدام تلك البيانات لهذا الغرض.

تم الحصول على هذه التفاصيل من خلال تقرير 404Media هذا الأسبوع، والتي أكدت أن لينكد إن قد قام بتمكين الميزة في ما يبدو أن النظام الأساسي قد مكّن خيارات أخرى بنفسه في قسم "كيف يستخدم LinkedIn بياناتك" والذي يمكنك العثور عليه في الإعدادات.

استخراج البيانات للتدريب على الذكاء الاصطناعي، لماذا نخفيها؟

ولينكد إن ليست الشركة الأولى التي تستخدم بيانات الملايين من مستخدميها، وأسوأ ما في الأمر هو أن المنصة فعلت ذلك دون إبلاغهم، عندما تفتح علامة التبويب، ستلاحظ وجود زر تبديل باللون الأخضر مما يعني أنه قد تم بالفعل استخراج بياناتك واستخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي.

ما الذي تفعله المنصة بهذه البيانات؟

يشير قسم المساعدة في لينكد إن (المخفي أيضًا ضمن معرفة المزيد)، بوضوح إلى أن أدوات مثل مساعدي الكتابة الذين يعملون بالذكاء الاصطناعي هي بعض الميزات التي يتم تطويرها باستخدام بياناتك.

تسمي صفحة المساعدة في LinkedIn هذا القسم، "التحكم في ما إذا كان LinkedIn يستخدم بياناتك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية المستخدمة لإنشاء المحتوى على لينكد ان، لكن لا يظهر مكان توفر عنصر التحكم عند تمكينه افتراضيًا.

لينكد إن يقوم بتجميع البيانات لنموذج الذكاء الاصطناعي: كيفية إيقافه

لكن توفر الشركة خيار تعطيل ميزة تجريف البيانات هذه.. إليك كيفية القيام بذلك:

-افتح لينكدإن

- اضغط على الصورة الشخصية في الأعلى.

- انتقل إلى الإعدادات والخصوصية.

- انقر على خصوصية البيانات من علامة التبويب الموجودة على اليسار.

- اضغط على البيانات لتحسين الذكاء الاصطناعي التوليدى.

- قم بإيقاف تشغيل الخيار استخدام بياناتي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى.