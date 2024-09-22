شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. إزاى تبدل الأيفون القديم بـ iPhone 16 بدون تسريب بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلان أبل عن سلسلة هواتف iPhone 16، يرغب الكثير من المستخدمين لاستبدال هاتفهم القديم بالطراز الجديد لذى يحمل مزايا استثنائية بما في ذلك أزرار التحكم في الحركة والكاميرا الجديدة، وشريحة A18، وتحسينات الكاميرا، وعمر بطارية أطول، لذا قد يسعى البعض إلى اقتناء الهاتف الجديد الذى سيتم طرحه بالمتاجر العالمية في 20 سبتمبر الجاري.

ونستعرض خلال السطور التالية، كيفية استبدال هاتفك الايفون من الجيل القديم بالطراز الأحدث، خاصة أن هناك بعد الإجراءات التي يجب عليك القيام بها قبل اجراء تلك الخطوة، مثل نسخ بياناتك احتياطيًا وتنظيف الهاتف القديم، لأن هذا يضمن إزالة معلوماتك الشخصية، وتجهيز جهازك لمالكه الجديد.

دليل خطوة بخطوة حول كيفية تحضير جهاز iPhone القديم للاستبدال:

ويجب على المستخدم النسخ الاحتياطي، لذا قم بعمل نسخة احتياطية لبياناتك، حيث يضمن لك أن جهات الاتصال والصور والرسائل والمعلومات المهمة الأخرى آمنة ويمكن نقلها بسهولة إلى جهازك الجديد، بالإضافة إلى ذلك، إذا تمت إعادة تعيين جهاز iPhone الخاص بك أو حدثت مشكلة أثناء عملية الاستبدال، فستكون بياناتك آمنة ويمكن استعادتها على جهاز iPhone 16 الجديد، ويمكنك إما حفظ بياناتك على جهاز خارجي أو عمل نسخة احتياطية لجهاز iPhone باستخدام iCloud أو الكمبيوتر.

وفيما يلي نستعرض كيفية عمل نسخة احتياطية للبيانات على iPhone باستخدام iCloud، على النحو التالي:

1.انتقل إلى تطبيق الإعدادات في جهاز iPhone.

2.انقر فوق اسمك في الأعلى.

3.حدد iCloud.

4.انقر فوق النسخ الاحتياطي على iCloud.

5.تأكد من تشغيل المفتاح، ثم انقر فوق النسخ الاحتياطي الآن.

ستقوم هذه العملية بإنشاء نسخة احتياطية لبيانات جهاز iPhone في iCloud، بمجرد إجراء النسخ الاحتياطي، ستتمكن بسهولة من استعادة بياناتك على جهاز iPhone الجديد.

ويجب عليك أيضا قبل التبادل، تسجيل الخروج من iCloud وخدمات Apple الأخرى، بحيث يضمن تسجيل الخروج أن تظل معلوماتك الشخصية خاصة وأن المالك الجديد لا يمكنه الوصول إلى حساباتك.

وفيما يلي نوضح لك كيفية تسجيل الخروج:

1.افتح تطبيق الإعدادات.

2.انقر فوق اسمك.

3.مرر لأسفل وانقر فوق تسجيل الخروج.

4.أدخل كلمة مرور معرف Apple الخاص بك لإيقاف تشغيل Find My iPhone،

5.نسخ بيانات Apple Watch احتياطيًا

بالإضافة إلى ذلك، قم بإلغاء إقران أجهزتك، بما في ذلك Apple Watch وسماعات الأذن، حيث سيسمح لك النسخ الاحتياطي لبيانات ساعتك أيضًا باستعادتها على جهاز iPhone الجديد.

ولإلغاء إقران Apple Watch، عليك بالقيام بالتالي:

1.افتح تطبيق Watch على جهاز iPhone.

2.انقر فوق All Watches في الزاوية العلوية اليسرى.

3.نقر فوق زر المعلومات (i) بجوار ساعتك.

4.حدد Unpair Apple Watch واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

5.أوقف تشغيل Find My iPhone

يؤدي إيقاف تشغيل Find My iPhone إلى فصله عن Apple ID الخاص بك ومنع أي شخص آخر من استخدام iPhone الخاص بك.

ولإيقاف تشغيل Find My iPhone، يمكنك بالتالي:

1.انتقل إلى Settings (الإعدادات).

2.نقر فوق اسمك، ثم حدد Find My.

3.انقر فوق Find My iPhone وقم بإيقاف تشغيله.

4. أعد ضبط iPhone إلى إعدادات المصنع، بعد إجراء نسخة احتياطية لجهاز iPhone، وبالتالي يمكنك مسح جميع المحتويات والإعدادات.

وفيما يلي الخطوات اللازمة لاعادة ضبط المصنع لـ iPhone

1.افتح تطبيق Settings (الإعدادات).

2.انقر فوق General (عام).

3.مرر لأسفل وحدد Transfer (نقل) أو Reset iPhone (إعادة تعيين iPhone).

4.انقر فوق Erase All Content and Settings (مسح جميع المحتويات والإعدادات).

5.أدخل رمز المرور وكلمة مرور Apple ID للتأكيد.