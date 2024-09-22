شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح تحديث iOS 18.1 Public Beta 1 لأجهزة أيفون مع ميزات Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

طرحت أبل تحديث iOS 18.1 Public Beta 1 لأجهزة ايفون، وأوضحت التسريبات أن هذا التحديث هو مقدمة ملحوظة لأنه يجلب ميزات مدعومة بـ Apple Intelligence إلى الايفون.

وستتوفر به ميزات عديدة مثل أدوات الكتابة وأداة إزالة الكائنات وتلخيص صفحات الويب الآن على إصدارات ايفون المدعومة، وإلى جانب iOS 18.1 Public Beta 1، أصدرت ابل أيضًا تحديثات لأجهزتها الأخرى مثل iPad وMac.

ميزات تحديث iOS 18.1 Public Beta 1:

وفقًا لشركة ابل، يضيف تحديث iOS 18.1 Public Beta 1 ميزات جديدة مدعومة بـ Apple Intelligence حيث يقدم:

- أدوات الكتابة

هي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع خيارات لمراجعة المستندات مع التدقيق الإملائي والنحوي، ويمكن للمستخدمين أيضًا أن يطلبوا منه إعادة كتابة النص بثلاث درجات مختلفة: موجز وودود واحترافي، كما يمكنه تلخيص النص وإنشاء قوائم وجداول أو تسليط الضوء على النقاط الرئيسية من النص.

- أداة التنظيف

تستفيد أداة التنظيف من Apple Intelligence لإزالة الكائنات أو الخلفيات أو النصوص غير المرغوب فيها من الصور.

- Siri

وفي حين أن Siri الأكثر ذكاءً والذي عرضته ابل في مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) 2024 لا يزال غير متاح، يقدم التحديث واجهة مستخدم جديدة (UI) تجعل حواف الشاشة تتوهج أثناء التحدث إلى المساعد الصوتي.

- Safari

يمكن لمستخدمي ايفون الذين يعملون بنظام التشغيل iOS 18.1 Public Beta 1 الآن الوصول إلى تلخيص صفحة الويب عند تشغيل عرض القارئ.

- تسجيل المكالمات

على الرغم من أنه ليس جزءًا من Apple Intelligence، فإنه يمكن تشغيله من خلال النقر على أيقونة جديدة تظهر في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة، يتم إخطار جميع المستلمين عبر رسالة مسموعة بمجرد بدء تسجيل المكالمة، يتم حفظ التسجيل، جنبًا إلى جنب مع نسخته، في تطبيق Notes.

وإلى جانب تحديث iOS 18.1 Public Beta 1، أصدرت ابل أيضًا تحديثات iPadOS 18.1 و‌macOS Sequoia‌ 15.1 التي تتميز بـ Apple Intelligence.