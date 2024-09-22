شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة جديدة لحظر الرسائل من الحسابات المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ WhatsApp في طرح تحديث لمختبري الإصدار التجريبي جنبًا إلى جنب مع ميزة جديدة مصممة للحفاظ على أمان المستخدمين من الرسائل غير المرغوب فيها المرسلة من حسابات غير معروفة.

حيث تم رصد ميزة جديدة تحمي المستخدمين تلقائيًا من المرسلين المجهولين، من خلال تصفية الرسائل في ظل ظروف معينة، والميزة متاحة بالفعل لبعض المختبرين ويجب تمكينها يدويًا، وستنضم في النهاية إلى ميزتين أمانيتين "متقدمتين" تهدفان إلى حماية خصوصية المستخدم أثناء استخدام تطبيق المراسلة.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى إعداد جديد يحظر الرسائل من بعض الحسابات غير المعروفة، ويمكن لمختبري الإصدار التجريبي الذين يستخدمون أحدث إصدار للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد النقر فوق قائمة النقاط الثلاث > الإعدادات > الخصوصية > متقدم > حظر رسائل الحسابات غير المعروفة.



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يذكر وصف واتس آب للميزة الجديدة أنها مصممة لحماية حساب المستخدم وتحسين أداء الجهاز، وبمجرد تمكينها، ستقوم منصة الرسائل "بحظر الرسائل المرسلة من حسابات غير معروفة إذا تجاوزت حجمًا معينًا"، وقد يؤثر تدفق رسائل البريد العشوائي سلبًا على أداء جهاز المستخدم، ويبدو أن الميزة الجديدة مصممة لحماية المستخدمين من رسائل البريد العشوائي الآلية.

وتقتصر هذه الميزة حاليًا على مختبري الإصدار التجريبي، مما يعني أن المستخدمين على قناة التحديث المستقرة سيتعين عليهم الانتظار حتى يتم طرحها على نطاق أوسع، وعند تمكينها، سيظل المستخدمون يرون رسائل من حسابات غير معروفة ضمن حد غير محدد - من غير المرجح أن تكشف واتس آب عن هذا من أجل ردع مرسلي البريد العشوائي عن تجاوز ميزة الشركة.

وستنضم ميزة حظر الرسائل من الحسابات غير المعروفة إلى ميزتين أخريين توفران خصوصية متقدمة على واتس آب - حماية عنوان IP الخاص بالمستخدم في المكالمات، وتعطيل معاينات الروابط لمنع أطراف ثالثة من استنتاج عنوان IP الخاص بالمستخدم، وكل الميزات الثلاث هي خيارات ويجب تمكينها يدويًا بواسطة المستخدم على هاتفه الذكى.