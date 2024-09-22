شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: منصة X تمتثل لأوامر المحكمة العليا البرازيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن شركة X تراجعت عن مسارها بعد أسابيع من رفضها الامتثال للشروط التي حددتها المحكمة العليا البرازيلية والتي من شأنها أن تسمح لها بالعمل في البلاد مرة أخرى، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، قال محامو الشركة في ملف قضائي إن شركة X عينت ممثلًا قانونيًا في البرازيل كما طالب القاضي ألكسندر دي مورايس وأزالت الحسابات التي حددها القاضي على أنها تهديد للديمقراطية، إلى جانب دفع الغرامات المستحقة عليها.

لكن المنشور أفاد أيضًا أن المحكمة العليا البرازيلية قالت إن شركة X لم تقدم جميع المستندات اللازمة، ولديها الآن خمسة أيام للقيام بذلك، وبحسب التقرير فإن المستندات التي فشلت شركة X في تقديمها هي التي ستثبت أنها عينت رسميًا ممثلًا قانونيًا في البرازيل، كما هو مطلوب بموجب القانون البرازيلي، وفقًا لرويترز.

وعينت شركة X راشيل دي أوليفيرا كونسيساو كممثلة قانونية جديدة لها في الملف يوم الجمعة، وتعمل الشركة على استعادة الخدمة للمستخدمين في البرازيل بعد حظرها في نهاية أغسطس، وعادت لفترة وجيزة عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع باستخدام DNS الخاص بشركة Cloudflare.

لكنها قالت إن هذا كان "غير مقصود ومؤقت"، وفي بيان، قال متحدث باسم X في ذلك الوقت، "بينما نتوقع أن تصبح المنصة غير قابلة للوصول مرة أخرى في البرازيل قريبًا، فإننا نواصل الجهود للعمل مع الحكومة البرازيلية للعودة قريبًا جدًا لشعب البرازيل".

وهددت البرازيل X وStarlink بغرامات يومية تبلغ حوالي مليون دولار إذا لم يمتثلوا للحظر في البلاد، كما جعل القاضي مورايس الأمر كذلك بحيث يمكن تغريم المستخدمين في البرازيل بحوالي 8900 دولار إذا تم القبض عليهم وهم يستخدمون VPN للوصول إلى X، تعد الخطوة الأخيرة للشركة خطوة نحو حل المشكلة وإعادة X إلى البرازيل بشكل قانوني.