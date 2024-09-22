شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الآباء لا يعرفون كيفية استخدام المراهقين للذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

وجد مسح جديد أن الآباء يقللون بشكل كبير من تقدير استخدام أطفالهم المراهقين للذكاء الاصطناعي التوليدي، وتسمح التكنولوجيا، التي روجت لها منصة المحادثة ChatGPT، للمستخدمين بطرح أي سؤال تقريبًا على روبوت الذكاء الاصطناعي وتلقي استجابة أصلية محددة ومفصلة.

أجرى المسح، الذي أجرته منظمة Common Sense Media غير الربحية هذا الربيع، 1045 من الآباء البالغين في الولايات المتحدة وأطفالهم المراهقين، وبشكل عام، قال 70% من المراهقين إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومن بين المراهقين الذين قالوا إنهم استخدموا منصة واحدة على الأقل، كان 37% من والديهم على علم باستخدامهم، وما يقرب من ربع الآباء الذين استخدم أطفالهم التكنولوجيا لم يعرفوا ذلك، وما يقرب من 40% من المشاركين البالغين الذين جرب مراهقهم الأدوات لم يكونوا متأكدين من تجربتهم في القيام بذلك.

وقال المراهقون الذين لديهم خبرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي إنهم يستخدمون المنصات بشكل شائع للمساعدة في أداء الواجبات المنزلية، لتجنب الملل، وترجمة شيء من لغة إلى أخرى، واعترف العديد من المراهقين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمهام المدرسية دون إذن المعلم، كما أنشأ بعض المراهقين محتوى جديدًا باستخدام صوت شخص آخر أو صورته، في بعض الأحيان كمزحة أو لمضايقة شخص آخر، وبينما سُئل المشاركون عن تجربتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور صريحة غير موافقة، سيتم تضمين هذه النتائج في تقرير مستقبلي.

وأشارت "أماندا لينهارت" رئيسة قسم الأبحاث في Common Sense Media أن الآباء يجب أن يبدأوا في مناقشة تعقيدات الذكاء الاصطناعي التوليدي مع أطفالهم حتى يكونوا مستعدين لما قد يواجهونه، وقالت "لينهارت": "عليك التحدث عن ذلك لأن أطفالك يستخدمونه بالفعل، حتى لو كنت لا تعتقد أنهم يفعلون ذلك".

ما يجب أن يعرفه المراهقون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي:

في حين أن التكنولوجيا قد تفيد المراهقين بطرق عديدة، لاحظ لينهارت أن المستخدمين الشباب قد لا يدركون إمكاناتها في إعادة إنتاج التحيز ومشاركة المعلومات غير الصحيحة أو المضللة، والمعروفة غالبًا باسم الهلوسة، وقد لا يعرف المراهقون أيضًا متى يكون استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي بمثابة غش أو انتهاك خصوصية شخص آخر، عندما يتم استخدامها لإنشاء صور دون موافقته؛ أو فهم أن نماذج اللغة الكبيرة التي تُبنى عليها منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يكون لها تدريب وضبط وحواجز حماية مختلفة.

وقالت "لينهارت": "تستمد هذه الأدوات من أفضل وأسوأ ما في الإنترنت وأفضل وأسوأ ما في البشرية، وهذا يعني أن ما يشاركونه معنا في بعض الأحيان يكون خاطئًا وفظيعًا"، وأضافت أن الآباء قد لا يعرفون أيًا من هذه المعلومات المهمة إذا لم يقرأوا أو يستخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولهذا السبب من المفيد للبالغين التعرف على التكنولوجيا عندما يبدأون مناقشتها مع أطفالهم.

وتوصي بأن يختبر الآباء المنصات التي تستخدم هذه التكنولوجيا، بل قد يقضون وقتًا بالفعل على المنصات أو الخدمات التي تتضمن الذكاء الاصطناعي التوليدي، دون أن يدركوا ذلك، فعلى سبيل المثال، ينتج منتج البحث Gemini من جوجل استجابات توليدية لاستفسارات المستخدمين، كما تتمتع أدوات الاتصال ماسنجر وواتساب من Meta بقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتتضمن مطالبات Meta AI الأساسية "أعطني اختبارًا للشخصية" و"كيف أقرأ بسرعة؟"

وقالت "لينهارت" أن المراهقين على Snap ربما يعرفون روبوت الدردشة التوليدي My AI، والذي يمكن للبالغين تجربته ثم مناقشته مع أطفالهم.

وعند التعامل مع المراهقين حول الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للآباء اللعب بالتكنولوجيا مع أطفالهم أو بجانبهم، واستشهد لينهارت بطلب كتابة قصيدة سخيفة أو ابتكار أفكار لأزياء الهالوين أو التخطيط لأسبوع من الوجبات كأمثلة، ويمكن للوالد أيضًا مشاهدة مراهقه يختبر معرفة روبوت الدردشة بموضوع يهتم به ثم يناقش كيفية معرفة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي مخطئًا أم صحيحًا، وأوضحت "لينهارت" أنه يجب التركيز على إيجاد طرق لمساعدة المراهقين على تحديد كيفية عمل منصات الذكاء الاصطناعي أو عدم عملها وإجراء هذه المحادثة معًا.

الذكاء الاصطناعي التوليدي في المدرسة:

يشير الاستطلاع إلى أن هذه المناقشات لا تجري في الفصول الدراسية، وهو ما قالت لينهارت أنه أمر مهم، حيث أظهرت أبحاث الحس السليم أن المراهقين الذين يشاركون في محادثات ودروس معقدة حول الموضوع في المدرسة لديهم فهم أكثر دقة لمزايا وعيوب الذكاء الاصطناعي التوليدي، ولكن الاستطلاع وجد أن هذا لا يحدث لأكثر من نصف المستجيبين الشباب.

أشارت لينهارت أنه من المهم أن يتم إخبار المراهقين بقواعد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عند إكمال الواجبات المدرسية، والتي قد تختلف من معلم إلى آخر، وقالت: "معظم المراهقين لا يريدون الغش، إنهم يريدون استخدامه بطريقة مناسبة للتعلم، لذا أخبرهم بمكان ذلك حتى يتمكنوا من السير إلى هذا الخط وعدم تجاوزه".

ووفقًا للاستطلاع، فإن الشك في الغش قد يؤثر بشكل غير متناسب على الطلاب السود، حيث كان المراهقون السود أكثر عرضة بمرتين من المراهقين البيض واللاتينيين للقول إن معلميهم أشاروا بشكل غير صحيح إلى واجباتهم المدرسية على أنها نتاج للذكاء الاصطناعي التوليدي عندما لم يكن الأمر كذلك، وقالت "لينهارت" أن هذا الاكتشاف يحاكي عدم المساواة التاريخية في الانضباط المدرسي للشباب السود.