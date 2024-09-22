شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تسهل إصلاح سلسلة آيفون 16.. إليك ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لمستخدمي آيفون الاستمتاع باستبدال المكونات بشكل أسهل مع سلسلة آيفون 16 التي تم إطلاقها حديثًا، حيث أفادت التقارير بأن شركة أبل عززت إمكانية إصلاح أجهزتها، في السابق واجه العملاء تحديات عند استبدال مكونات الأجهزة مثل البطارية وكاميرا TrueDepth لجهاز FaceID، ومع ذلك، يشير تقرير Engadget إلى أن العملية أصبحت أكثر وضوحًا.

ستحتوي جميع الطرازات في سلسلة iPhone 16 على "لاصق البطارية السائل الأيوني"، مما يسهل فصل المكونات عن غلافها، مما يجعل الإصلاحات أقل تعقيدًا.

سيلزم تطبيق تيار كهربائي منخفض الجهد لفصل البطارية، لا شك أن هذا الابتكار الأخير سيجعل عملية إزالة البطارية أسرع وأكثر أمانًا من موديلات الأجيال السابقة.

وذكر تقرير Engadget أيضًا أن مستخدمي آيفون 16 سيتمكنون أيضًا من تغيير كاميرا TrueDepth دون الكثير من المتاعب، وأثناء القيام بنفس الشيء في النماذج السابقة، اعتاد العملاء على القلق بشأن الجانب الأمني.

يعد مكون الكاميرا ضروريًا للوصول إلى FaceID. وبفضل التحديث الأخير، سيتمكن المستخدمون من تغيير وحدة كاميرا TrueDepth دون المساس بخصوصية الهاتف، حيث تم توفير الإعدادات في iPhone 12 والموديلات الأحدث، إذ أنها ميزة موجودة على الجهاز ولن تكون هناك حاجة إلى اتصال Mac لتكوين كاميرا TrueDepth.

في وقت سابق، كشف تقرير صادر عن 9To5Mac عن ميزة رائعة لنظام iOS 18 الجديد، سيسمح أحدث البرامج لمستخدمي آيفون 16 باستعادة البرامج الثابتة واستعادتها باستخدام iPhone آخر، حيث يمكن توصيل كلا الجهازين لاسلكيًا ولن تكون هناك حاجة إلى جهاز ماك أو كمبيوتر شخصي لمعالجة المشكلات المتعلقة بالبرمجيات، على عكس الطرازات السابقة.

قدمت آبل أيضًا ميزة الخدمة الذاتية التي ستمكن المستخدمين من تشخيص أجزاء من أجهزة iPhone الخاصة بهم يدويًا. سيكون هذا البرنامج – “Apple Diagnostics for Self Service Repair” – متاحًا على جميع الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 18ويمكن للمستخدمين الآن إجراء الاختبار على أجهزة iPhone الخاصة بهم لتحديد الوحدة التي تحتاج إلى الإصلاح. ومع ذلك، فإن هذه الميزة المفيدة تقتصر حاليًا على مناطق معينة.

قامت شركة آبل بتعزيز سياسات إصلاح آيفون في وقت سابق من هذا العام. سيسمح هذا التحديث للعملاء ومقدمي الخدمات الخارجيين باستخدام الأجزاء الأصلية من الطرازات الجديدة والقديمة.

يُسمح الآن أيضًا لمقدمي الخدمة بإصلاح أجهزة آيفون باستخدام وحدات خارجية. قد لا تعمل هذه المكونات بشكل صحيح في بعض الحالات.

ستكون نماذج الجيل الجديد قادرة على تنشيط الجزء تلقائيًا حتى يتمكن من المعايرة بشكل فعال مع الخوادم السحابية.