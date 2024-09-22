شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 مميزات بـApple Intelligence سيتم طرحها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أبل عن 6 مميزات من Apple Intelligence لهواتف أيفون ابتداءً من المساعد الشخصي Siri الأكثر ذكاءً وحتى ميزات الصور المحسّنة بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم أبل تجربة مستخدم أكثر سلاسة وذكاء، وفيما يلي قائمة ببعض الميزات الأكثر ترقبًا القادمة مع Apple Intelligence:

- الترقية الرئيسية لـ Siri

ستمنح Apple Intelligence Siri إصلاحًا كاملاً، مما يجعلها أكثر استجابة وطبيعية ووعيًا بالسياق، فعلى سبيل المثال، سيكون Siri قادرًا على فهم التعليمات متعددة الخطوات وتحرير الصور وحتى إرسال الرسائل بأقل قدر من إدخال المستخدم، وتعني ميزة الوعي الجديدة على الشاشة في Siri أنها يمكن أن توفر استجابات أكثر صلة بناءً على ما يحدث داخل التطبيق أو المهمة التي تقوم بها.

- الذكاء البصري

باستخدام الذكاء البصري، يمكن توجيه الكاميرا إلى أشياء مثل قوائم المطاعم أو المنشورات، وسيقوم الذكاء الاصطناعي على الفور بتوفير معلومات ذات صلة أو حتى جدولة الأحداث، مما يضيف طبقة أخرى من الوظائف التي تبدو بديهية وقوية في نفس الوقت.

- أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ستقدم Apple Intelligence أدوات كتابة متقدمة مدمجة عبر تطبيقات مثل الرسائل والبريد والملاحظات، ويمكن لهذه الأدوات مراجعة النصوص وتعديل نبرتها وحتى تلخيص أجزاء كبيرة من النص سواء كنت تكتب بريدًا إلكترونيًا احترافيًا أو رسالة غير رسمية، يمكن للذكاء الاصطناعي من ابل المساعدة في ضبط اتصالاتك لتكون واضحة وموجزة.

- أداة التنظيف للصور

تتيح هذه الميزة للمستخدمين إزالة العناصر غير المرغوب فيها من صورهم دون عناء، سواء كان هناك شخص عابر في الخلفية أو شيء يفسد لقطتك، فإن أداة التنظيف ستمحو هذه المشتتات بذكاء مع الحفاظ على جودة الصورة.

- ملخصات للمكالمات والرسائل

ستساعد Apple Intelligence المستخدمين على إدارة اتصالاتهم من خلال تقديم ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للرسائل الطويلة ورسائل البريد الإلكتروني وحتى المكالمات الهاتفية، بالنسبة لأي شخص يتعامل مع حجم كبير من المحادثات، فإن هذه الميزة ستجعل البقاء منظمًا أسهل بكثير.

- Image Playground وGenMoji

أكدت Apple أن أدوات مثل Image Playground وGenMoji ستصل في عام 2025، وستسمح Image Playground للمستخدمين بإنشاء صور مرئية بناءً على مطالبات بسيطة، بينما ستمكن GenMoji من إنشاء رموز تعبيرية مخصصة تشبه المستخدمين أو أصدقائهم، مما يضيف لمسة شخصية إلى الرسائل.