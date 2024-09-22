شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يحارب أدوات حظر الإعلانات.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت إعلانات اليوتيوب في السنوات الأخيرة، ما أثار مخاوف كبيرة بين المشاهدين، وقدمت المنصة في وقت سابق إعلانات أطول وغير قابلة للتخطي، ما دفع العديد من المستخدمين إلى اللجوء إلى أدوات حظر الإعلانات.

ومع ذلك، يحارب يوتيوب هذه الأدوات بنشاط من خلال تقنية الكشف عن أدوات حظر الإعلانات واستجابة للإحباط المتزايد، قدمت الشركة الآن خيارًا جديدًا لعرض الإعلانات.

وأكدت المنصة المملوكة لشركة جوجل مؤخرًا أنها "طرحت إيقاف الإعلانات مؤقتًا على نطاق واسع لجميع المعلنين"، حتى عند إيقاف الفيديو مؤقتًا، سيظهر إعلان على جانب الشاشة.

في محادثة مع The Verge، أكد مدير الاتصالات في يوتيوب، إلوا فالدون، أن الشركة تطرح ميزة جديدة على نطاق واسع لجميع المعلنين، تستهدف وقت الشاشة المتوقف مؤقتًا للمشاهد.

وقال: "نظرًا لأننا رأينا معلنًا قويًا واستجابة قوية من المشاهدين، فقد قمنا منذ ذلك الحين بطرح إيقاف الإعلانات مؤقتًا على نطاق واسع لجميع المعلنين"، في وقت سابق نشر مستخدمو Reddit لقطات شاشة توضح كيف يبدو أن الإعلانات المؤقتة يتم طرحها على نطاق أوسع.

تحقق من بعض ردود فعل Redditors : وقال "مثل موقع bruh YouTube، أليس لديك ما يكفي من الإعلانات بالفعل؟".

للتخلص من الإعلانات تمامًا، قدم يوتيوب للمستخدمين خيار الاشتراك في YouTube Premium بسعر يبدأ من 13.99 دولارًا شهريًا.

تجدر الإشارة إلى أن موقع يوتيوب يبيع إعلانات مؤقتة مشابهة لإعلانات Hulu وAT&T علاوة على ذلك، أطلق Sling TV أيضًا إعلانات تجارية مؤقتًا في يوليو، على الرغم من أنه يمكنك إيقاف تشغيلها من قائمة الإعدادات.

