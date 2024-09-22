شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تستهدف إطلاق مسبار إلى كوكب الزهرة 2028 كجزء من برنامجها الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

تخطط الهند لأربعة مشاريع فضائية رئيسية، بما في ذلك مهمة جلب عينات من القمر إلى تشاندرايان 4، ومسبار حول الزهرة ووحدة محطة الفضاء الأولى في البلاد فى عام 2028.

وخصصت الحكومة الهندية 2.7 مليار دولار للمشاريع الطموحة، وهو استثمار كبير يقول المسؤولون إنه من المؤكد أنه سيشجع "المشاركة القصوى" من القطاع الخاص الناشئ في البلاد.

وقال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية إس. سوماناث لقناة الأخبار الهندية NDTV : "لقد حصلت الآن رؤية الهند الطموحة في مجال الفضاء وخارطة الطريق على الأجنحة اللازمة للطيران عالياً".

ووافق مجلس الوزراء الهندي برئاسة ناريندرا مودي على تخصيص 2.7 مليار دولار ، وتشمل الأموال 253 مليون دولار (21 مليار روبية) لعودة الهند إلى القمر بمهمة تشاندرايان 4، التي تهدف إلى جمع كمية غير محددة من العينات في نقطة شيف شاكتي ، موقع هبوط مركبة تشاندرايان 3 الفضائية الخاملة الآن بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وتحظى المنطقة باهتمام كبير من الدول التي تسافر في الفضاء بفضل وفرتها الواضحة من الجليد المائي ، والذي يعتقد العلماء أنه يمكن استخراجه لدعم الحياة ووقود الصواريخ.

العودة إلى القمر مع شاندرايان-4

وستكون مهمة شاندرايان-4 معقدة، إذ ستطلق أربع وحدات عبر إطلاق صاروخين من طراز LVM-3. سيحمل الصاروخ الأول مركبة هبوط ومركبة صاعدة لجمع العينات، والتي ستهبط على حافة فوهة غير محددة بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، بينما سيحمل الصاروخ الثاني وحدة نقل ووحدة إعادة دخول، وسيظل متوقفًا في مدار القمر.

كما ستنطلق المركبة الصاعدة من سطح القمر بمجرد جمع العينات ونقل حمولتها الثمينة إلى وحدة إعادة الدخول، والتي ستتجه بعد ذلك نحو الأرض للهبوط بأمان ويقول العلماء إن هذا ليس بالأمر السهل.