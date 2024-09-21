شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام ملاحي يدوى ومعقد أحد أسباب انفجار غواصة تيتان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أدلت أنتونيلا ويلبي، وهي متعاقدة سابقة مع شركة أوشن جيت، بشهادتها أمام لجنة خفر السواحل الأمريكية وقالت إن غواصة تيتان التابعة للشركة، والتي انفجرت العام الماضي أثناء الغوص إلى حطام تيتانيك، اعتمدت على نظام ملاحي معقد بشكل لا يصدق.

وكما وصفها ويلبي خلال جلسة الاستماع في مجلس التحقيق البحري التابع لخفر السواحل الأمريكي، فإن نظام تحديد المواقع الصوتي فائق السرعة (USBL) المشابه لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الموجود على متن الغواصة تيتان أنتج بيانات عن سرعة الغواصة وعمقها وموقعها باستخدام إشارات صوتية.

ويتم تحميل هذه المعلومات بشكل تلقائي في برنامج رسم الخرائط لتتبع موقع الغواصة ، ولكن ويلبي قال إنه بالنسبة للغواصة تيتان، تم نسخ بيانات الإحداثيات إلى دفتر ملاحظات يدويًا ثم إدخالها في برنامج إكسل قبل تحميل جدول البيانات في برنامج رسم الخرائط لتتبع موقع الغواصة على خريطة مرسومة يدويًا للحطام.

وحاول فريق OceanGate إجراء هذه التحديثات كل خمس دقائق على الأقل، لكنها كانت عملية بطيئة ويدوية تتم أثناء التواصل مع الغواصة التي يتم التحكم فيها بواسطة لوحة الألعاب عبر رسائل نصية قصيرة ، وعندما أوصى ويلبي الشركة باستخدام برنامج قياسي لمعالجة بيانات ping ورسم بيانات القياس عن بعد للغواصة تلقائيًا، كانت الاستجابة أن الشركة تريد تطوير نظام داخلي، لكنها لم يكن لديها الوقت الكافي.

تم إخراج ويلبي لاحقًا من الفريق وعادت إلى المنزل بعد أن أخبرت المشرفين، "هذه طريقة غبية للملاحة ، وشهدت أيضًا أنه بعد الغوص رقم 80 في عام 2022، سُمع دوي انفجار قوي أثناء صعود تيتان وكان الصوت مرتفعًا بما يكفي لسماعه من السطح.

وهذا يعكس الشهادة التي أدلى بها أمس المدير العلمي السابق لشركة أوشن جيت، ستيفن روس. ومثله كمثل ويلبي، قال روس إن الصوت كان بسبب تحول في هيكل الضغط في حامله البلاستيكي، رغم أن ويلبي شهد بأن الضرر لم يتجاوز "بضعة ميكرونات".

وفقًا لروس، قبل ستة أيام من انفجار غواصة تيتان، اصطدم قائد الغواصة والمؤسس المشارك للشركة، ستوكتون راش، بالسفينة في حاجز آلية الإطلاق أثناء محاولة السفينة العودة إلى السطح من الغوص 87.

ووقع الحادث بسبب عطل في خزان الصابورة، مما أدى إلى قلب الغواصة، مما تسبب في "انقلاب" الركاب الآخرين، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس ، ولم يصب أحد بأذى خلال الحادث، لكن روس قال إنه لا يعرف ما إذا كان قد تم إجراء فحص للغواصة بعد ذلك.



