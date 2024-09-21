شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يبحث عن المراهقين المتخفين فى حسابات البالغين ويفرض عليهم قواعد جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قرر إنستجرام تحويل الحسابات العادية إلى "حسابات مراهقين" للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وسيتم تعيينها تلقائيًا على أنها خاصة، وسيحتاج تغيير الإعدادات الافتراضية إلى موافقة أحد الوالدين، والذي سيكون قادرًا أيضًا على مراقبتها.

ووفقًا لرويترز، رفعت ما لا يقل عن 33 ولاية أمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا ونيويورك، دعاوى قضائية ضد ميتا في العام الماضي لتضليل الجمهور للاعتقاد بأن منصات الوسائط الاجتماعية الخاصة بها ليس لها آثار سلبية.

وأثبتت دراسات متعددة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي له تأثير سلبي على معظم المستخدمين، بما في ذلك البالغين، مما يؤدي إلى زيادة القلق والاكتئاب، فضلاً عن مشاكل التركيز والتعلم.

وتخلت ميتا عن تطوير تطبيق Instagram الموجه للمراهقين قبل ثلاث سنوات، ولكن مشاريع القوانين لهذا العام المعروفة باسم قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت وقانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين عبر الإنترنت، والتي اعتمدها مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو، دفعت على الأرجح عملاق التكنولوجيا إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة.

سيتم تحويل حسابات المراهقين في جميع أنحاء العالم الذين يستخدمون انستجرام تلقائيًا من حسابات البالغين العادية إلى "حسابات المراهقين" في يناير 2025.

بالإضافة إلى ضبط حساباتهم الجديدة تلقائيًا على الوضع الخاص، سيتم أيضًا إخطار الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على انستجرام بإغلاق التطبيق بعد استخدامه لمدة 60 دقيقة.

سيعمل وضع السكون الافتراضي على إسكات الإشعارات، ولن يتم تغيير الإعدادات الافتراضية إلا بمساعدة أحد الوالدين، ولكن سيتمكن الآباء أيضًا من مراقبة أنشطة أطفالهم، بما في ذلك الحسابات التي يتفاعلون معها وكمية الوقت الذي يقضونه داخل التطبيق.