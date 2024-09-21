شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وثيقة تنظيمية تكشف عن زيادة مفاجئة فى سعة بطاريات أيفون 16 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة أبل، أن جميع الإصدارات الأربعة لـiPhone مزودة ببطاريات أكبر، لكن ورقة المواصفات الرسمية لا تتضمن السعات، ومن هنا تمكن موقع Blog do iPhone البرازيلي من الحصول على هذه المعلومات من Anatel، الوكالة الوطنية للاتصالات في البلاد، حيث إنه وفقًا للوثائق، يصل مقدار سعة البطارية لكل إصدار من iPhone 16:

• iPhone 16 Pro : حوالى 3,582 مللي أمبير في الساعة

• iPhone 16 Pro Max: حوالى 4,685 مللي أمبير في الساعة

• iPhone 16: حوالى 3,561 مللي أمبير في الساعة

• iPhone 16 Plus: حوالى 4,674 مللي أمبير في الساعة

وهذه مقارنة بالجيل السابق، إليك النسبة المئوية للزيادة من عائلة iPhone 15:

• iPhone 15: 3,349 مللي أمبير في الساعة (زيادة بنسبة 6.34%)

• iPhone 15 Plus: 4,383 مللي أمبير في الساعة (زيادة بنسبة 6.64%)

• iPhone 15 Pro: 3,274 مللي أمبير في الساعة (زيادة بنسبة 9.40%)

• iPhone 15 Pro Max: 4,422 مللي أمبير في الساعة (زيادة بنسبة 5.95%)

كما قدمت Apple شريحتين جديدتين إلى جانب الهواتف الجديدة، حيث تدعم شريحة A18 iPhone 16 وiPhone 16 Plus، بينما تعمل شريحة A18 Pro على تشغيل iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max.

تعد الشرائح الجديدة أكثر كفاءة وهذا من شأنه أن يساعد في إطالة عمر البطارية، كما ستجعل التحسينات هذه الأجهزة واحدة من أكثر الهواتف التي تدوم طويلاً هذا العام.