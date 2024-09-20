شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمي طفلك من المواد الإباحية عبر الإنترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة استخدام طفلك للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في مرحلة المراهقة، قد يصادف طفلك مواد إباحية، لذا فلابد من إحكام الرقابة ومتابعة المواد التي يطلع عليها أبناؤك، لتجنب رؤيته مقاطع فيديو وصور إباحية صريحة خاصة للأطفال الصغار.

طرق لحماية طفلك من التعرض للمواد الإباحية

وتكمن الأزمة في عدم وجود تطبيقات آمنة توفر لطفلك حماية فعالة بنسبة 100%، من عرض هذه المواد الإباحية، لذا نقدم لك خلال السطور التالية، 5 طرق لحظر المواد الإباحية على الهواتف والأجهزة اللوحية والأجهزة الأخرى:

1.قم بتشغيل مرشحات المتصفح، مثل Google SafeSearch، حيث سيؤدي إلى حظر الصور ومقاطع الفيديو ومواقع الويب الصريحة.

2.استخدم هذا الدليل لإعداد Google SafeSearch على أجهزة الكمبيوتر والهواتف وأجهزة iOS أو Android الأخرى التي يستخدمها طفلك.

3.تحقق من المرشحات من وقت لآخر، حيث يمكن أن يكون إيقاف تشغيل هذه المرشحات سهلاً جدًا بالنسبة للأطفال، لذا تأكد من أنها لا تزال تعمل بشكل صحيح.

4.استخدم عناصر التحكم الأبوي، حيث تتيح لك حظر تطبيقات ومواقع ويب معينة، حيث يمكنك أيضًا إنشاء حسابات عائلية مشتركة محمية بكلمة مرور.

كيف تحمى طفلك من المواد الإباحية عبر أجهزة أبل؟

وأكد التقرير، إذا كنت تستخدم أجهزة ابل فعليك، استخدام خيار Screen Time لتقييد التطبيقات ومواقع الويب والألعاب الصريحة، ويشمل ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية التي لا تناسب عمر طفلك.

كيف تحمى طفلك من المواد الإباحية عبر أجهزة أندرويد؟

وإذا كنت تستخدم أجهزة Android قم بإعداد عناصر التحكم الأبوي على Google Play، والذى سيمنع طفلك من تنزيل التطبيقات التي لا تناسب عمره، كما يمكنك أيضًا استخدام تطبيق Google Family Link لتعيين عوامل التصفية على مواقع الويب والتطبيقات، لأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.