شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حماية مستند Word بكلمة مرور.. فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

يعد برنامج Microsoft Word مناسبًا لإنشاء كافة أنواع المستندات ، ولكن لا يهم إذا كنت تستخدم برنامج Microsoft Word لإنشاء قوائم التسوق أو المستندات القانونية، فقد ترغب في حماية الملف من أعين المتطفلين.

إن حماية ملف Word بكلمة مرور هي طريقة رائعة لإضافة طبقة إضافية من الحماية إلى مستنداتك التي تحتوي على بيانات حساسة، و لن يجعلها محمية بالكامل، ولكنها ستجعل من الصعب على أي شخص الاطلاع على محتويات ملفاتك دون معرفة كلمة المرور أولاً.

وإليك كيفية حماية مستند Word بكلمة مرور:

يحتوي Word على نظام حماية بكلمة مرور مدمج يمكنك استخدامه لحماية ملفاتك بسرعة وفعالية.

الخطوة 1: افتح مستند Word الذي تريد تأمينه بكلمة مرور. ثم حدد ملف ، ثم معلومات ثم حماية المستند .

الخطوة 2: يمكنك اختيار بعض الخيارات لحماية الملف، من جعله للقراءة فقط، بحيث لا يمكن تحريره بعد الآن، أو يمكنك التحكم في التغييرات المسموح بإجرائها على المستند في المستقبل.

بالنسبة لاحتياجاتنا، على الرغم من ذلك، تريد تحديد التشفير باستخدام كلمة مرور.

الخطوة 3: اكتب كلمة المرور التي تريد أن يحتفظ بها الملف، انتبه جيدًا للتحذير: إذا فقدت كلمة المرور، فمن المؤكد أنك ستفقد الوصول إلى هذا الملف وسيكون من الصعب استعادته، اغتنم هذه اللحظة للتفكير في كلمة مرور لا تُنسى، أو الأفضل من ذلك، قم بتدوينها في مدير كلمات المرور المفضل لديك .

الخطوة 4: عند مطالبتك بذلك، اكتب كلمة المرور مرة أخرى و تأكد من معرفتك لها جيدًا، ثم حدد "موافق" .

الخطوة 5: سيتم الآن حماية الملف بكلمة مرور في المرة التالية التي تحاول فيها فتحه، سيُطلب منك إدخال كلمة المرور ، اكتبها ثم حدد زر Enter أو موافق ، ويمكنك استخدام الملف بشكل طبيعي.