شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحسينات كبيرة على نظام iOS 18.. إليك كل ما تريد معرفته والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة ابل رسميًا تحديث iOS 18 الذي طال انتظاره في جميع أنحاء العالم، يقدم هذا الإصدار الجديد تحسينات كبيرة، بما في ذلك الشاشات الرئيسية وشاشات القفل القابلة للتخصيص والتطبيقات المجددة والميزات الموسعة في مركز التحكم.

يوفر iOS 18 الميزات المطلوبة منذ فترة طويلة لأجهزة آيفون، مثل رسائل خدمات الاتصالات الغنية (RCS) وT9 Dialling، والتي كانت متاحة على أجهزة أندرويد لبعض الوقت.

تعد خدمة RCS، المدعومة من قبل جمعية GSM، إحدى ميزات المراسلة التي تعتبر إلى حد كبير بمثابة خليفة للرسائل النصية القصيرة التقليدية.

وتشمل الميزة المتوفرة في تطبيق الرسائل التشفير الشامل ومشاركة الوسائط عالية الدقة وإرسال رسائل Wi-Fi ومؤشرات الدردشة للأفراد الذين ليس لديهم جهاز آبل.

تحديث مهم آخر هو تقديم T9 Dialing في تطبيق الهاتف، تتيح هذه الميزة للمستخدمين الاتصال بسرعة بأي رقم من دفتر العناوين الخاص بهم عن طريق كتابة الاسم على لوحة المفاتيح.

ومن خلال إدخال الأرقام المقابلة للأحرف الأولى من اسم المستلم، يمكن للمستخدمين العثور على جهات الاتصال الخاصة بهم والاتصال بها بكفاءة.

في حين أن هذه الميزات الجديدة تمثل ترقية كبيرة لمستخدمي iOS، فمن الجدير بالذكر أن مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد يستفيدون منها منذ سنوات.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن الشيء الكبير الآخر الذي قدمته آبل لمستخدميها هو إضافة ميزات تسجيل المكالمات الأصلية والنسخ إلى آيفون.

يتم دعم الميزة من داخل تطبيق الهاتف، ويمكن للمستخدمين بدء التسجيل وإيقافه مؤقتًا وإيقافه فورًا أثناء مكالمة مستمرة.

يتوفر تحديث iOS على الأجهزة التالية؛ iPhone SE Gen 2، iPhone SE 3 Gen، iPhone XR، آيفون XS، آيفون XS ماكس، آيفون 11، آيفون 11 برو، آيفون 11 برو ماكس، آيفون 12، آيفون 12 ميني، آيفون 12 برو، آيفون 12 برو ماكس، آيفون 13 و آيفون 13 ميني و آيفون 13 برو و آيفون 13 برو ماكس و آيفون 14 وآيفون 14 بلس و آيفون 14 برو و آيفون 14 برو ماكس و آيفون 15 و آيفون 15 بلس و آيفون 15 برو و آيفون 15 برو ماكس و آيفون 16 القادم مسلسل.

والجدير بالذكر أن ميزات Apple Intelligence القادمة ستكون متاحة فقط في تشكيلة سلسلة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس آيفون 16.

قامت شركة آبل بقصر ميزات الذكاء الاصطناعي على أجهزة آيفون هذه نظرًا لقدرة أجهزتها على معالجة البيانات الموجودة على الجهاز وكذلك التعامل مع مهام الحوسبة المتقدمة.