شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلامة الأطفال على الإنترنت فى مشروع قانون أمريكى جديد.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب بمشروعين قانونيين بارزين بشأن سلامة الأطفال من شأنهما إعادة صياغة أجزاء كبيرة من الإنترنت: قانون سلامة الأطفال على الإنترنت (KOSA) وقانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت (COPPA 2.0).

وقد تم تمرير القانونين المقترحين بالتصويت الصوتي على الرغم من السخط على التغييرات التي أدخلت في اللحظة الأخيرة على قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، على وجه الخصوص، والتي كانت تهدف إلى تهدئة الانتقادات المستمرة.

وسيمنح قانون KOSA وCOPPA 2.0 الوكالات الحكومية المزيد من السلطة التنظيمية على شركات التكنولوجيا التي تضم مستخدمين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يفرض الأول "واجب الرعاية" على شركات التواصل الاجتماعي الكبرى، مما يجعلها مسؤولة بشكل محتمل عن إلحاق الضرر بالمستخدمين القصر.

ويرفع الأخير سن إنفاذ قانون COPPA لعام 1998 ويضيف قواعد جديدة حول مواضيع مثل الإعلان المستهدف ، وقد أقر مجلس الشيوخ نسختين من كلا المشروعين في يوليو.

والآن بعد أن اجتازوا لجنة مجلس النواب، يمكنهم المضي قدمًا في التصويت على الأرض، وبعد ذلك قد يحتاجون إلى التوفيق بينهم وبين نظرائهم في مجلس الشيوخ قبل تمريرهم إلى مكتب الرئيس جو بايدن حيث أشار بايدن إلى أنه سيوقع عليهم .

فى وقت سابق من هذا العام، لم يكن من الواضح ما إذا كان قانون KOSA سيحصل على تصويت في مجلس النواب وبينما تم تمريره في مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة، وأشار تقرير Punchbowl News إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب لديهم مخاوف بشأن مشروع القانون.

ومع ذلك، فإن نسخة مجلس النواب من قانون KOSA تختلف بشكل حاد عن نظيرتها في مجلس الشيوخ، وأعرب العديد من المشرعين عن رغبتهم في إجراء تغييرات قبل التصويت الكامل في مجلس النواب. شهد كل من قانون KOSA وCOPPA 2.0 تغييرات في اللحظة الأخيرة تم التصويت عليها في اللجنة، مما دفع بعض المشرعين إلى الاحتجاج أو سحب الدعم.

وقد عدلت التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قائمة الأضرار التي من المفترض أن تمنعها شركات التواصل الاجتماعي الكبرى. فقد أزالت هذه التعديلات واجب الرعاية للتخفيف من "القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل واضطرابات تعاطي المخدرات والسلوكيات الانتحارية" وأضافت واجبا آخر لفرض قيود صارمة على "الترويج للأفعال الخطيرة بطبيعتها والتي من المرجح أن تسبب أذى جسديا خطيرا أو اضطرابا عاطفيا خطيرا أو الوفاة".