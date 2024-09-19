شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو وذا بوكيمون يرفعان دعوى قضائية ضد شركة Pocketpair مبتكر لعبة Palworld والان مع تفاصيل الخبر

رفعت Nintendo وThe Pokémon Company دعوى قضائية ضد شركة Pocketpair في طوكيو لانتهاك براءات الاختراع، ويعد Pocketpair هو مطور ألعاب فيديو ياباني وراء Palworld، وهي لعبة يصفها الناس بأنها محاكاة ساخرة لبوكيمون، وتتميز بوحوش لطيفة تحمل الأسلحة.

وحققت اللعبة التي تم إصدارها في شكل الوصول المبكر في 18 يناير نجاحًا فوريًا، حيث بيعت 15 مليون نسخة على Steam وتجاوزت 25 مليون لاعب خلال شهر واحد فقط.

وقالت شركة Pokémon Company بعد أيام قليلة من ظهور Palworld إنها ستحقق في لعبة "تم إصدارها في يناير 2024" وستتخذ "الإجراءات المناسبة لمعالجة أي أعمال تنتهك حقوق الملكية الفكرية المتعلقة ببوكيمون، ويبدو أن التحقيق قد انتهى، وقرر اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت نينتندو في إعلانها عن الدعوى القضائية: "تسعى هذه الدعوى القضائية إلى إصدار أمر قضائي ضد الانتهاك والتعويض عن الأضرار على أساس أن لعبة Palworld، وهي لعبة طورها وأصدرها المدعى عليه، تنتهك حقوق براءات اختراع متعددة".

وقال Pocketpair سابقًا أن لعبته تشبه Ark Survival Evolved وValheim أكثر من Pokémon ، وادعى الرئيس التنفيذي للشركة تاكورو ميزوبي أن Palworld "أجازت المراجعات القانونية" وأنه لم يتم رفع أي دعاوى قضائية ضد Pocketpair فيما يتعلق بتطويرها.

فى حين أن وحوش Palworld قد تبدو مألوفة لمحبي Pokémon، إلا أنها تأخذ لونًا أكثر قتامة. ويمكنك اختيار اللعب كصديق للوحوش المعروفة باسم "Pals" ومحاربة الصيادين الذين يحاولون قتلهم ، ولكن يمكنك أيضًا قتل الأصدقاء وأكلهم، وجعلهم يقاتلون حتى الموت وحتى بيعهم كعبيد.