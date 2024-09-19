شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يهدد بفرض غرامات كبيرة على ميتا بسبب ممارسات Marketplace والان مع تفاصيل الخبر

تواجه شركة ميتا مشكلة من الاتحاد الأوروبي بسبب خدمة Marketplace وإدعاءات المناهضة للمنافسة، حيث يحقق الاتحاد الأوروبي الآن مع الشركة، ويقول المنظمون إن إضافة شركة ميتا لشبكة التواصل الاجتماعي Facebook إلى خدمة Marketplace يمنحها ميزة غير عادلة عندما يتعلق الأمر بمساحة السوق عبر الإنترنت، وقد تواجه شركة ميتا غرامات كبيرة في الاتحاد الأوروبي إذا ثبتت إدانتها.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يزعم الاتحاد الأوروبي أن شركة ميتا تهيمن على سوق الإعلان باستخدام تكتيكات غير عادلة، ويبدو أن المشكلة هي أن شركة ميتا منحت Marketplace ميزة غير عادلة من خلال دمجها في Facebook، ويوفر التكامل تقنيًا لـ Marketplace نطاقًا أوسع بكثير من الخدمات التنافسية الأخرى.

يشعر المنظمون بالقلق من أن شركة ميتا قد تستخدم البيانات من Facebook لمنح بائعي Marketplace ميزة أيضًا، ويقترح الاتحاد الأوروبي أن شركة ميتا حصلت على بيانات من الشركات مجانًا لبيع الإعلانات للأشخاص.

بدأ تحقيق مكافحة الاحتكار هذا في عام 2019 بعد أن اتهمت العلامات التجارية المنافسة ميتا بأنها معادية للمنافسة، ثم في ديسمبر 2022، نشر التحقيق النتائج الأولية التي تفيد بأن Meta كانت تشوه المنافسة.

تواجه شركة الوسائط الاجتماعية الآن غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية إذا ثبت أن Marketplace معادية للمنافسة.

وبحسب ما ورد بلغت إيرادات ميتا العالمية لعام 2023 حوالى 135 مليار دولار، وإذا ثبتت إدانتها، فقد تكون الغرامة كبيرة جدًا.

وقد يصل قرار الجهات التنظيمية في وقت مبكر من شهر أكتوبر، ولكن يمكن لشركة ميتا استئناف أي غرامات يمكن فرضها.