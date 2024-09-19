شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يطلق ميزة إنشاء فيديو قصير مدته 6 ثوان باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة يوتيوب في حدث Made on YouTube في مدينة نيويورك، أن منشئي المحتوى على يوتيوب سيحصلون قريبًا على مجموعة من الأدوات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القدرة على إنشاء مقطع فيديو قصير على يوتيوب مدته ست ثوانٍ مع مطالبة نصية.

تأتي القدرة الجديدة بفضل دمج نموذج إنشاء الفيديو Veo من Google Deep Mind في YouTube Shorts، وتم تصميم Veo للتنافس مع أمثال Sora من OpenAI وGen-3 Alpha من Runway و Firefly من Adobe و Kling من Kuaishou Technology، ويمكنه إنشاء مقاطع مدتها ست ثوانٍ بدقة 1080 بكسل عبر مجموعة واسعة من الموضوعات والأنماط السينمائية.

سيعمل تكامل Veo على تعزيز ميزة "Dream Screen" المدعومة بالذكاء الاصطناعي على YouTube، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2023 ومكّنت منشئي المحتوى من إنشاء خلفيات لمقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وسيتمكن المستخدمون الآن من إدخال مطالبة نصية في Dream Screen، وجعلها تولد أربع مخرجات صور، ثم تحريك أحدها باستخدام Veo.

وسيتم وضع علامة مائية على أي محتوى تم إنشاؤه باستخدام سير العمل هذا باستخدام نظام SynthID من Google، على الرغم من أن الدراسات المتكررة أظهرت مدى سهولة التحايل على مثل هذه المعرفات المرئية.