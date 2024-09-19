شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يكشفون عن أول نموذج لغوى متعدد الوسائط للعلوم الجغرافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم، أنه تم الكشف عن نموذج لغوي كبير متعدد الوسائط للعلوم الجغرافية، وهو الأول من نوعه في العالم، في بكين يمكن أن يدعم هذا النموذج تكامل الجغرافيا والذكاء الاصطناعي ويساعد في تسريع الاكتشافات الجغرافية.

وأضافت أن تم تطوير النموذج، الذى يحمل اسم "سيجما جغرافيا"، من قبل فريق من الباحثين من معهد العلوم الجغرافية وبحوث الموارد الطبيعية ومعهد بحوث هضبة شيتسانغ ومعهد الأتمتة، التي تتبع جميعها الأكاديمية الصينية للعلوم، ومنظمات أخرى ويمكن للنموذج أيضا الإجابة على الأسئلة الجغرافية المتخصصة وتحليل المقالات الجغرافية وإجراء استعلامات وتحليلات متعمقة للبيانات الجغرافية ورسم الخرائط المواضيعية.

وأشارت إلى أن"سيجما جغرافيا" لديه فهم أعمق لأنماط اللغة والمصطلحات والمعارف المهنية الخاصة بمجال الجغرافيا، مما يمكنه من التعامل بشكل أفضل مع القضايا المتخصصة وبالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الجغرافية، يمكنه أيضا مطابقة الإجابات النصية التي تم إنشاؤها مع صور المشاهد الطبيعية الجغرافية أو الخرائط المواضيعية أو الرسوم البيانية التخطيطية لمساعدة المستخدمين على فهم الإجابات النصية بطريقة بصرية وخيالية أكبر.

وأوضحت أن يمكن لوظيفة "مساعد البحث" التي طورها الفريق، استنادا إلى "سيجما جغرافيا"، إكمال عمليات مثل فهم المفاهيم والحصول على البيانات وتحليل المعلومات ورسم الخرائط وفقا لتعليمات المستخدم، وفي النهاية إنشاء الرسوم البيانية الجغرافية المتخصصة التي يحتاجها المستخدمون ويمكن أن يساعد النموذج في توسيع فهم الجمهور العام للعلوم الجغرافية ودعم البحوث والدراسات الأكاديمية للكشف عن الاكتشافات العلمية الجغرافية الرئيسية.

وحتى الآن، تم الاستشهاد بـ"سيجما جغرافيا" من قبل أكثر من 10 أبحاث نشرت في المجلات الأكاديمية مثل المجلات الفرعية لـ"نيتشر" و"الابتكار" و"مستقبل الأرض" وسيواصل الفريق تحديث "سيجما جغرافيا" بهدف تمكينه من فهم الخرائط وإنشاء منصة لتسهيل التعاون بين العلماء والفرق البحثية من خلال تبادل البيانات والنماذج والأفكار البحثية.