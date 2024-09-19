شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Adobe تعلن عن اشتراكات جديدة للطلاب فى Acrobat AI Assistant .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة Adobe عن خصم جديد مخصص للطلاب على Acrobat AI Assistant، وهو برنامج المحادثة الآلي للذكاء الاصطناعي (AI) لمنصة Acrobat، وتم تقديمه لأول مرة في أبريل لجميع المستخدمين، ولكن الآن تقدمه الشركة للطلاب بسعر مناسب.

يمكن لبرنامج المحادثة الآلي معالجة أي مستند متوافق والإجابة على الاستفسارات بناءً عليه، و يمكنه أيضًا تلخيص المستندات لتقديم نظرة عامة موجزة عن الموضوع، ويتوفر برنامج المساعد الآلي على تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب بالإضافة إلى نسخة الويب.

إعلان خطة الطلاب من Adobe Acrobat AI Assistant:

أعلنت شركة Adobe في منشور على إحدى المدونات أنه يمكن للطلاب شراء البرنامج الإضافي AI Assistant لـ Acrobat بسعر 1.99 دولارًا شهريًا، والجدير بالذكر أن الاشتراك العام يكلف 4.99 دولارًا شهريًا، وعند الإعلان عن التسعير الجديد، ذكرت الشركة أن الاشتراك الميسور التكلفة سيساعد الطلاب على الوصول إلى الذكاء الاصطناعي للعثور بسهولة على المعلومات من قراءات الدورة والمقالات ومذكرات المحاضرات وأوراق البحث والمواد التكميلية.

كما يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي في Acrobat القيام بالعديد من المهام، حيث يمكن لروبوت الدردشة أن:

1. يلخص المستندات في مخططات، مما يجعل من السهل تصفح المؤشرات المهمة وتوفير الوقت الثمين.

2. يقدم المعلومات بلغة أبسط ويمكنه توفير نقاط رئيسية.

3. يوفر سمات قابلة للنقر لاستجاباته التي تأخذ إلى الفقرة والجمل المصدرية في المستند، وبهذه الطريقة يمكن للطلاب التحقق بسهولة من المعلومات وتجنب أي حالات هلوسة الذكاء الاصطناعي.

4. استيعاب المعلومات عبر المصادر الثلاثة لتوليد رؤى شاملة.

كما أن مساعد الذكاء الاصطناعي قادر على معالجة ملفات متعددة من أنواع مختلفة، لذلك يمكن للطالب تحميل ملف PDF ومستند Word وعرض تقديمي على PowerPoint، وتعمل ميزة محادثة الملفات في Acrobat على التخلص من الحاجة إلى تحويل تنسيقات ملفات مختلفة واحدة تلو الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الشركة أن ميزة جديدة للتفاعل الصوتي ثنائي الاتجاه قيد التطوير والتي ستسمح للطلاب بالتواصل شفهيًا مع المساعد الذكي، وبهذه الطريقة، يمكن للطلاب استخدام Acrobat للدراسة أثناء التنقل.