شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يعلن عن تحديث خاصية تمكنك من المحادثة والدردشة مع أصحاب المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن يوتيوب عن تحديث خاصية جديدة تتيح التواصل بين أصحاب المحتوى والجمهور، فلأول مرة يكون هناك مساحة مخصصة تمكنك من التحدث والدردشة مع صاحب المحتوى بشكل مباشر، كما تمكن الجمهور من الاستفادة من المزايا المألوفة مثل القدرة على الإعجاب بالمشاركات والتعليقات.

وكشف يوتيوب أن تلك الخاصية تمكن المستخدمين من بدء المحادثات والتعليقات ومشاركتها، مع سيطرة صاحب المحتوى على من يمكنه المشاركة، خاصة أن تلك الخاصية تمنح فقط للمشتركين فقط.

ومن أهم المزايا التى تتوفر في الخاصية الجديدة، منح مساحة مخصصة، للمحادثة والتواصل، مما يمكن صاحب المحتوى، من الحفاظ على السيطرة على محتواهم وعلامتهم التجارية مع تعزيز المشاركة المجتمعية الهادفة في مساحة مريحة وجذابة، وأيضا توفر حوار مستمر، حيث تتجاوز المحادثات مقاطع الفيديو والمشاركات الفردية.

وأعلنت يوتيوب أنها بدأت بالفعل في اختبار المجتمعات على الأجهزة المحمولة مع مجموعة صغيرة من أصحاب المحتوى وجمهورهم، حيث تخطط خدمة البث المباشر لإتاحتها لمزيد من أصحاب المحتوى بحلول نهاية العام، قبل توسيع نطاق الوصول إلى المزيد من القنوات في أوائل عام 2025.

من خلال هذه الخاصية، يحاول يوتيوب توفير نفس مستوى التفاعل بين المبدعين والمعجبين كما كان Twitch يوفره منذ إطلاقه.

هذه واحدة من الميزات الرئيسية التي تساعد المجتمعات على النمو، وهو أمر كان منشئو المحتوى على يوتيوب يطلبونه منذ فترة طويلة.

