شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرين اصطناعيين لنظام بيدو للملاحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين قمرين اصطناعيين جديدين ضمن نظام بيدو-3 للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية من مركز شيتشانج لإطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمرين الاصطناعيين، وهما القمران الاصطناعيان الـ59 والـ60 لنظام بيدو، في الساعة 9:14 صباحا (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش 3 بي" والمرحلة العليا "يوانتشنغ-1" (إكسبيديشن-1) الملحقة بالصاروخ.
وتعد عملية الإطلاق هذه المهمة رقم 535 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونج مارش".
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