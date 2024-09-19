شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دمج خيارات الذكاء الاصطناعى بـ Gmail في واجهة Gemini Assistant قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

حصلت خدمة البريد الإلكتروني Gmail من جوجل على العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي من Gemini لمستخدمي سطح المكتب والهواتف المحمولة مؤخرًا، وتتضمن هذه الميزات القدرة على تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة، والاقتراحات للخطوات التالية، والقدرة على صياغة ردود البريد الإلكتروني ببضع ضغطات فقط بمساعدة حل الذكاء الاصطناعي التوليدي من جوجل.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، يبدو أن جوجل تتخذ خطوة أخرى في جهود الذكاء الاصطناعي في Gmail وقد تسمح لك بالوصول إلى بعض ميزات Gmail الخاصة مباشرةً من خلال نافذة المساعد Gemini Assistant.



هذه الميزة غير متاحة للجمهور بعد، وبمجرد أن يصبح التحديث رسميًا، ستتمكن من تنشيط Gemini (بالضغط على زر الطاقة أو تمرير زوايا الشاشة) أثناء فتح بريد إلكتروني على الشاشة، وسيؤدي هذا الإجراء إلى ظهور مجموعة من شرائح الاقتراح على شاشتك.



تتضمن الخيارات التي ستظهر تلخيص البريد الإلكتروني المعني، واقتراح رد، وسرد عناصر الإجراء، وبشكل أساسي، هذه هي نفس شرائح الاقتراح التي شاهدها مستخدمو Gmail على سطح المكتب والهاتف، وقد تم دمجها الآن في واجهة Gemini Assistant.



تستخدم الميزة قدرة Gemini على قراءة ما هو موجود على شاشتك ثم تقديم اقتراحات أو رؤى قابلة للتنفيذ.



في الوقت الحالي، لا تتوفر هذه الخيارات الخاصة بـ Gmail في الإصدارات السابقة من تطبيق Google، لذلك إذا لم تكن تستخدم أحدث إصدار من تطبيق جوجل، فلن تتمكن من رؤيتها.



تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي في Gmail التسجيل في برنامج Workspace Labs المجاني من جوجل أو الحصول على اشتراك Google One AI Premium.

