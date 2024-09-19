شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تضع قواعد جديدة تحد من استنساخ الممثلين بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

وقع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على مشروعين قانون من شأنهما حماية الفنانين من محاكاة صورهم بواسطة نسخ رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقد أقر المجلس التشريعي في ولاية كاليفورنيا في أغسطس مشروعين القانون اللذين تدعمهما نقابة ممثلي الشاشة ورابطة ممثلي التليفزيون والراديو، وهما مشروعا قانون رقم 2602 و1836، وهما جزء من مجموعة من لوائح الذكاء الاصطناعي على مستوى الولاية.

ويحظر مشروع قانون رقم 2602 الأحكام التعاقدية التي تسمح للشركات باستخدام نسخة رقمية من المؤدي في مشروع ما بدلاً من الممثل البشري الحقيقي، ما لم يكن المؤدي يعرف بالضبط كيف سيتم استخدام بديله الرقمي ولديه محام أو ممثل نقابي مشارك.

ينص قانون الجمعية التشريعية رقم 1836 على أنه في حالة وفاة أحد الفنانين، يتعين على شركات الترفيه الحصول على إذن من أسرته أو تركته قبل إنتاج أو توزيع "نسخة رقمية" منه، وينص القانون على أن هذه النسخ لا تندرج تحت استثناء يسمح للأعمال الفنية بتمثيل صورة الأشخاص دون إذن، مما يغلق ما وصفه هوليوود ريبورتر بثغرة محتملة لشركات الذكاء الاصطناعى.

وقال نيوسوم في مقطع فيديو نشره على حسابه على إنستجرام ، حيث يظهر إلى جانب رئيسة نقابة ممثلي الشاشة فران دريشر: "نحن نتأكد من عدم قيام أي شخص بتسليم اسمه وصورته ومثاله لأشخاص عديمي الضمير ولا يتمتعون بتمثيل".

وقد يبشر توقيع القانونين بالخير لمصير أكبر اضطراب قانوني في صناعة الذكاء الاصطناعي: مشروع قانون مجلس الشيوخ 1047 في كاليفورنيا، والذي يجلس حاليًا على مكتب نيوسوم في انتظار قراره.

كما دعمت نقابة ممثلي الشاشة ووكالات البث التليفزيوني علنًا مشروع قانون مجلس الشيوخ 1047، لكن مشروع القانون أثار معارضة من جانب جزء كبير من صناعة الذكاء الاصطناعى والتي لديها حتى نهاية سبتمبر للضغط من أجل نقضه.