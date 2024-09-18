شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى ايفون 16.. اصلاح الأجهزة المعطلة عبر الاتصال بآيفون آخر والان مع تفاصيل الخبر

إذا واجهت مشكلات في تشغيل هاتفك الأيفون، فإن ملاذك الأخير هو توصيله عبر كابل بجهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac واستعادة نظام التشغيل الخاص به باستخدام iTunes.

ولكن بحسب تقرير جديد، ستسمح شركة ابل لمستخدمي iPhone 16 باصلاح الأجهزة المعطلة عن طريق وضعها بجوار iPhone آخر يعمل بنظام التشغيل iOS 18

وكانت شركة Apple تعمل بهدوء خلف الكواليس على نظام يمكن أن يجعل الحياة أسهل كثيرًا لمستخدمي iPhone عندما تسوء الأمور مع أجهزتهم، وحتى الآن، إذا كان جهاز iPhone الخاص بك يعاني من مثل هذه المشكلات، فربما يتعين عليك توصيله بجهاز Mac أو كمبيوتر شخصي لاستعادة البرنامج.

ولكن ماذا لو أخبرناك أنه قريبًا، قد لا تحتاج إلى جهاز كمبيوتر على الإطلاق لإصلاح هذه المشكلات المزعجة؟ حيث وفرت ابل نظام "الاسترداد اللاسلكي "الجديد، حيث لم يكن هذا النظام بالكامل شيئًا حلمت به Apple لجهاز iPhone 16.

وفي الواقع، كان قيد العمل لفترة من الوقت، بدءًا من Apple Watch، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5 Mac. في iOS 15.4 وwatchOS 8.5، قدمت Apple طريقة لاستعادة البرامج الثابتة لساعة Apple Watch لاسلكيًا.

لذا، بدلاً من الحاجة إلى زيارة متجر Apple أو توصيل ساعتك بجهاز Mac، يمكنك القيام بكل ذلك باستخدام iPhone فقط، لقد كان ذلك بمثابة تغيير كبير لأي شخص لديه مشاكل مع Apple Watch.

بعد ذلك، وسعت Apple هذه الميزة لتشمل Apple TV مع iOS 17 وtvOS 17. إذا واجه جهاز Apple TV أي مشكلات، فيمكن أيضًا إجراء عملية الاسترداد لاسلكيًا، باستخدام iPhone مرة أخرى.