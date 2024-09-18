شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى ايفون 16.. اصلاح الأجهزة المعطلة عبر الاتصال بآيفون آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت روان البرنشاوىالأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:00 م
إذا واجهت مشكلات في تشغيل هاتفك الأيفون، فإن ملاذك الأخير هو توصيله عبر كابل بجهاز كمبيوتر شخصي أو جهاز Mac واستعادة نظام التشغيل الخاص به باستخدام iTunes.
ولكن بحسب تقرير جديد، ستسمح شركة ابل لمستخدمي iPhone 16 باصلاح الأجهزة المعطلة عن طريق وضعها بجوار iPhone آخر يعمل بنظام التشغيل iOS 18
ولكن ماذا لو أخبرناك أنه قريبًا، قد لا تحتاج إلى جهاز كمبيوتر على الإطلاق لإصلاح هذه المشكلات المزعجة؟ حيث وفرت ابل نظام "الاسترداد اللاسلكي "الجديد، حيث لم يكن هذا النظام بالكامل شيئًا حلمت به Apple لجهاز iPhone 16.
وفي الواقع، كان قيد العمل لفترة من الوقت، بدءًا من Apple Watch، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5 Mac. في iOS 15.4 وwatchOS 8.5، قدمت Apple طريقة لاستعادة البرامج الثابتة لساعة Apple Watch لاسلكيًا.
بعد ذلك، وسعت Apple هذه الميزة لتشمل Apple TV مع iOS 17 وtvOS 17. إذا واجه جهاز Apple TV أي مشكلات، فيمكن أيضًا إجراء عملية الاسترداد لاسلكيًا، باستخدام iPhone مرة أخرى.
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