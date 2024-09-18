شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تقدم أداة ذكاء اصطناعى لإنشاء الفيديو وتحسينات على My AI والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت سناب شات عن أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للمستخدمين يوم الثلاثاء، وكشفت شركة سناب شات خلال قمة Snap Partner Summit السنوية السادسة أنها تخطط لتقديم أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي لأولئك الذين لديهم حساب منشئ.

وستسمح أداة الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو من مطالبات نصية وصورية، ويقال أن جميع مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي تحمل علامة مائية من قبل الشركة لضمان تمكن المستخدمين الآخرين من التمييز بين مقاطع الفيديو الحقيقية وتلك التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

سناب شات تقدم أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي وميزات أخرى للذكاء الاصطناعي:

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي الميزات الجديدة، تعد أداة فيديو الذكاء الاصطناعي من بين أكثر الميزات إثارة التي تم الإعلان عنها خلال الحدث،و يطلق عليها Snap AI Video وستكون متاحة فقط للمبدعين على المنصة، والجدير بالذكر أنه لكي يصبح المستخدم منشئًا يجب أن يكون:

- لديه ملف تعريف عام

- من المشاركين النشطين في Stories وSpotlight

- وجود جمهور كبير.

كما يبدو أن الميزة تشبه مولد فيديو الذكاء الاصطناعي النموذجي ويمكنها إنشاء مقاطع فيديو من مطالبات نصية، وقالت سناب شات أنه قريبا سيتمكن المبدعون من إنشاء مقاطع فيديو من مطالبات الصور أيضا، تم طرح الميزة في الإصدار التجريبي على الويب لمجموعة مختارة من المبدعين.

وأخبر متحدث باسم الشركة TechCrunch أن ميزة الذكاء الاصطناعي مدعومة بنماذج الفيديو الأساسية الداخلية الخاصة بـ Snap، وبمجرد توفر الميزة على نطاق واسع، تخطط الشركة أيضًا لاستخدام الرموز وبطاقات السياق لإعلام المستخدمين عندما تم إنشاء Snap باستخدام الذكاء الاصطناعي، وستظل علامة مائية محددة مرئية حتى عند تنزيل المحتوى أو مشاركته، كما أوضح أن نماذج الفيديو تم اختبارها بدقة وخضعت لتقييمات السلامة للتأكد من أنها لا تولد أي محتوى ضار.

وأصدرت سناب شات عدسة ذكاء اصطناعي جديدة تتيح للمستخدمين الظهور في هيئة أنفسهم المسنين، وستدعم Snapchat Memories المتاحة لمشتركي Snapchat + الآن التعليقات التوضيحية والعدسات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، علاوة على ذلك يحصل My AI على تحسينات ويمكنه أداء العديد من المهام الجديدة.

وتقول شركة سناب شات أن المستخدمين يمكنهم الان حل مشكلات أكثر تعقيدًا، وتفسير علامات وقوف السيارات، وترجمة القوائم بلغات أجنبية، وتحديد النباتات الفريدة، والمزيد باستخدام My AI، كما أن الشركة تتعاون مع OpenAI لمنح المطورين إمكانية الوصول إلى نماذج اللغة الكبيرة متعددة الوسائط (LLMs) للسماح لهم بإنشاء المزيد من العدسات التي تتعرف على الكائنات وتوفر المزيد من السياق.