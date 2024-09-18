شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من صنع أجهزة بيجر المتفجرة؟ مسار عالمى فوضوى يظهر وراء الانفجارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة تصنيع إلكترونيات في تايوان يوم الأربعاء إن شركة مقرها في المجر صنعت أجهزة بيجر التي تحمل علامتها التجارية والتي استخدمها أعضاء جماعة حزب الله المسلحة وانفجرت في وقت واحد في جميع أنحاء لبنان يوم الثلاثاء.

وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وأصيب أكثر من 2750 آخرين في الانفجارات، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، و في بيان يوم الأربعاء، قال حزب الله إنه سيكون هناك "حساب شديد" على الانفجارات، وألقى باللوم على إسرائيل، بحسب موقع nbcnews الأمريكي.

ولم تعلق إسرائيل بشكل مباشر على الانفجارات، لكن مسؤولين أمريكيين ودبلوماسي كبير في الشرق الأوسط قالوا لشبكة إن بي سي نيوز إن إسرائيل كانت وراء الهجوم، وتُظهر الصور المتداولة على الإنترنت أجهزة بيجر مدمرة في لبنان تتوافق سماتها مع تلك التي صنعتها شركة جولد أبولو التايوانية، وقال مؤسس الشركة ورئيسها، هسو تشينج كوانج، للصحفيين يوم الأربعاء إن أجهزة بيجر صنعتها شركة أخرى مرخصة لاستخدام علامتها التجارية.

وقال هسو في مكاتب الشركة في مدينة تايبيه الجديدة بشمال تايوان: "هناك وكيل في أوروبا تعاوننا معه لمدة ثلاث سنوات، وهو الوكيل لجميع منتجاتنا"، وقال: "لسنا شركة كبيرة، لكننا شركة مسؤولة تهتم بمنتجاتنا".

وفي بيان، حددت شركة جولد أبولو الشركة الأخرى على أنها شركة BAC Consulting ومقرها المجر، وذكر البيان أن الشركة مرخصة لاستخدام شعار جولد أبولو لبيع المنتجات في مناطق معينة، "لكن تصميم وتصنيع المنتجات يتم بالكامل بواسطة BAC".

وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة BAC Consulting كريستيانا بارسوني أرسيداكونو، في اتصال هاتفي يوم الأربعاء، أن شركتها تعمل مع جولد أبولو. ولكن عندما سُئلت عن أجهزة بيجر والانفجارات، قالت: "أنا لا أصنع أجهزة بيجر. أنا مجرد وسيط. أعتقد أنك أخطأت".

وتظهر السجلات في وزارة العدل المجرية أن شركة تحمل اسم BAC Consulting تم تسجيلها كشركة جديدة في 21 مايو 2022، و تضمنت أنشطتها الرئيسية تجارة التجزئة لمنتجات الاتصالات، بالإضافة إلى الاستشارات الإدارية وصناعة المجوهرات وزراعة الفاكهة، ويشير سجل من 2 مايو 2020 إلى أن شركة تحمل نفس الاسم كانت موجودة في الماضي وتم إغلاقها في عام 2020.

وقال زولتان كوفاكس، المتحدث باسم رئيس الوزراء المجري، على قناة X، إن السلطات أكدت أن BAC Consulting كانت وسيطًا تجاريًا لم يكن يصنع أو يعمل في المجر، وأن "الأجهزة المشار إليها لم تكن في المجر أبدًا"، وأكد أن "هذه القضية لا تشكل أي خطر على الأمن القومي" للبلاد.

ورفض متحدث باسم Gold Apollo التعليق أكثر يوم الأربعاء، مشيرًا إلى التحقيق الجاري، وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية التايوانية يوم الأربعاء إن Gold Apollo قامت بتصدير 260 ألف جهاز بيجر من عام 2022 إلى أغسطس 2024، في المقام الأول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية. وفي بيان لها، قالت إنه لم ترد تقارير عن وقوع انفجارات مرتبطة بتلك المنتجات، وأنه لا توجد سجلات تشير إلى قيام الشركة بتصدير أجهزة بيجر مباشرة إلى لبنان.

وقال متحدث باسم الوزارة لشبكة إن بي سي نيوز: "هل تم تعديل هذه الدفعة من السلع بالفعل؟ ... هل أنتجها مصنع آخر ووضع عليها علامة أبولو التجارية؟ لا يزال هذا الجزء قيد التحقيق من قبل السلطات".

تأتي الانفجارات يوم الثلاثاء وسط مخاوف متزايدة من أن التوترات بين إسرائيل ولبنان قد تتفاقم إلى حرب شاملة. انخرطت إسرائيل وحزب الله، الذي يتخذ من لبنان مقراً له ويعارض الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، في هجمات عبر الحدود منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر الماضي، مما أدى إلى نزوح الآلاف من الناس في كلا البلدين.

وأدانت وزارة الخارجية اللبنانية ما أسمته "هجومًا إلكترونيًا إسرائيليًا"، قائلة إنها ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقالت جينين هينيس بلاسخارت، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، يوم الثلاثاء إن الانفجارات تمثل "تصعيدًا مقلقًا للغاية في سياق متقلب بالفعل بشكل غير مقبول".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "لم تكن على علم بهذا الحادث مسبقًا" ولم تشارك فيه، ومع ذلك، قال مسؤولان أمريكيان لشبكة إن بي سي نيوز إن إسرائيل كانت وراء الهجوم، بينما علق دبلوماسي كبير في الشرق الأوسط قائلاً "هذه بلا شك عملية إسرائيلية" عندما سئل عن هجوم أجهزة بيجر، وقال مسؤولان أمريكيان ومسؤول غربي إن الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى لا تزال تجمع معلومات حول الهجوم وكيف تم تنفيذه.

وقال المسؤولون إنه لم يكن من الواضح لماذا نفذت إسرائيل الهجوم عندما فعلت ذلك وما إذا كانت عملية انتهازية أم شيئًا أكثر استراتيجية يتبعه إجراءات أخرى، ولم يؤكد المسؤولون التقارير حول كيفية العبث بالأجهزة وتصميمها للانفجار.

وتشير مقاطع الفيديو إلى أنه تم دمج عبوات ناسفة في أجهزة الاستدعاء، حسبما قال ن، ووقال آر. جينزن جونز، مدير شركة آرامنت ريسيرش سيرفيسز للاستشارات الاستخباراتية التقنية: "إن حجم الهجوم يشير إلى هجوم معقد على سلسلة التوريد، وليس سيناريو تم فيه اعتراض الأجهزة وتعديلها أثناء النقل".

ويفضل أعضاء حزب الله أجهزة بيجر التي يتجنبون استخدام الهواتف المحمولة خوفًا من أن تستخدمها إسرائيل لتتبعهم ومراقبتهم، وحذر المسؤولون اللبنانيون الجمهور يوم الثلاثاء من الابتعاد عن أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة بهم في انتظار إشعار آخر.

وقال حزب الله إنه يحقق في الانفجارات وأنه سيكون هناك "حساب شديد يجب أن يواجهه العدو الإجرامي للمذبحة التي ارتكبها يوم الثلاثاء ضد شعبنا وعائلاتنا ومقاتلينا في لبنان"، وقالت الجماعة في وقت سابق إن "فتاة وشقيقين" كانوا من بين القتلى في الانفجارات، ويبدو أن بعضهم تم التقاطه على فيديو دائرة تلفزيونية مغلقة وتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ورد أن محمد مهدي، نجل علي عمار، عضو حزب الله في البرلمان، قُتل أيضًا.

وقال هسو من جولد أبولو إنه شعر أيضًا بأنه تعرض للهجوم وأنه يفكر في رفع دعوى قضائية، وقال: "أنا رجل أعمال، كيف تورطت في هذا الهجوم؟"



