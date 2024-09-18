شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يقدم حسابات منفصلة للمراهقين وسط ضغوط متزايدة لحماية الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

قدم موقع إنستجرام حسابات منفصلة للمراهقين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا فى إطار محاولته جعل المنصة أكثر أمانًا للأطفال وسط رد فعل عنيف متزايد ضد كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشباب.

وسيتم وضع أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا يقوم بالتسجيل في Instagram في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، في حساب للمراهقين، وسيتم ترحيل الأشخاص الذين لديهم حسابات حالية خلال الستين يومًا المقبلة، كما سيشهد المراهقون فى الاتحاد الأوروبى تعديل حساباتهم فى وقت لاحق من هذا العام.

تعترف ميتا بأن المراهقين قد يكذبون بشأن أعمارهم وتقول إنها ستطلب منهم التحقق من أعمارهم في المزيد من الحالات، مثل إذا حاولوا إنشاء حساب جديد مع عيد ميلاد شخص بالغ.

وقالت شركة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا أيضًا إنها تعمل على بناء تقنية تعثر بشكل استباقي على حسابات المراهقين الذين يتظاهرون بأنهم بالغين وتضعها تلقائيًا في حسابات المراهقين المقيدة.

ستكون حسابات المراهقين خاصة بشكل افتراضي، حيث يتم تقييد الرسائل الخاصة بحيث لا يتمكن المراهقون من تلقيها إلا من الأشخاص الذين يتابعونهم أو المتصلين بهم بالفعل.

وقالت ميتا إن "المحتوى الحساس"، مثل مقاطع الفيديو لأشخاص يتشاجرون أو أولئك الذين يروجون للإجراءات التجميلية، سيكون محدودًا.

وسيحصل المراهقون أيضًا على إشعارات إذا كانوا على إنستجرام لأكثر من 60 دقيقة وسيتم تمكين "وضع السكون" الذي يقوم بإيقاف تشغيل الإشعارات وإرسال ردود تلقائية على الرسائل المباشرة من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 7 صباحًا.

بينما سيتم تشغيل هذه الإعدادات لجميع المراهقين، وسيتمكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا من إيقاف تشغيلها، وسيحتاج الأطفال دون سن 16 عامًا إلى إذن والديهم للقيام بذلك.

وقالت ميتا: المخاوف الثلاثة التي نسمعها من الآباء هي أن أبناءهم المراهقين يشاهدون محتوى لا يريدون رؤيته أو أن يتم الاتصال بهم من قبل أشخاص لا يريدون أن يتم الاتصال بهم أو أنهم ينفقون أيضًا قالت نعومي جليت، رئيسة المنتجات في Meta: "الكثير على التطبيق"، "لذا تركز حسابات المراهقين حقًا على معالجة هذه المخاوف الثلاثة.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه الشركة دعاوى قضائية من عشرات الولايات الأمريكية تتهمها بإيذاء الشباب والمساهمة في أزمة الصحة العقلية للشباب من خلال تصميم ميزات على إنستجرام وفيس بوك عن عمد وعمد تجعل الأطفال يدمنون منصاتها.

في الماضي، قوبلت جهود ميتا لمعالجة سلامة المراهقين والصحة العقلية على منصاتها بانتقادات مفادها أن التغييرات لم تذهب إلى أبعد من ذلك، على سبيل المثال، بينما سيتلقى الأطفال إشعارًا عندما يقضون 60 دقيقة في التطبيق، سيتمكنون من تجاوزه ومواصلة التمرير.

وذلك ما لم يقوم والدا الطفل بتشغيل وضع "الإشراف الأبوي"، حيث يمكن للوالدين تحديد وقت المراهقين على إنستجرام لفترة زمنية محددة، مثل 15 دقيقة.

مع أحدث التغييرات، تمنح ميتا الآباء المزيد من الخيارات للإشراف على حسابات أطفالهم، كما سيحتاج الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى إذن أحد الوالدين أو الوصي لتغيير إعداداتهم إلى إعدادات أقل تقييدًا، ويمكنهم القيام بذلك عن طريق إعداد "الإشراف الأبوي" على حساباتهم وربطهم بأحد الوالدين أو الوصي.

وقال نيك كليج، رئيس الشئون العالمية في شركة ميتا، الأسبوع الماضي، إن الآباء لا يستخدمون أدوات الرقابة الأبوية التي قدمتها الشركة في السنوات الأخيرة.

وقالت جليت إنها تعتقد أن حسابات المراهقين ستخلق "حافزًا كبيرًا للآباء والمراهقين لإنشاء إشراف أبوي".

وقالت: "سيتمكن الآباء، عبر مركز الأسرة، من رؤية من يرسل رسائل إلى ابنهم المراهق، ونأمل أن يجري محادثة مع ابنهم المراهق". "في حالة حدوث تنمر أو مضايقة، سيكون لدى الآباء رؤية حول من يتابع ابنهم المراهق، ومن يتابع ابنهم المراهق، ومن راسله المراهق في الأيام السبعة الماضية، ونأمل أن يكون لديهم بعض هذه المحادثات ومساعدتهم على اجتياز هذه المواقف الصعبة حقًا عبر الإنترنت".

وقال الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي العام الماضي إن شركات التكنولوجيا تضع الكثير على عاتق الآباء عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمان الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال مورثي في ​​مايو 2023، "نحن نطلب من الآباء إدارة التكنولوجيا التي تتطور بسرعة والتي تغير بشكل أساسي كيف يفكر أطفالهم في أنفسهم، وكيف يبنون صداقات، وكيف يختبرون العالم - وبالمناسبة، التكنولوجيا التي لم يكن على الأجيال السابقة إدارتها أبدًا".