شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 ميزات جديدة فى iPhone 16 تعرف على أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت ابل عن تشكيلة iPhone 16 بألوان جديدة رائعة، وزر جديد لالتقاط الصور، وبطاريات أكبر، ودعم Apple Intelligence، ربما سمعت عن جميع الميزات الرئيسية حتى الآن، ولكن هناك بعض الميزات الأصغر التي تم تقديمها هذا العام والتي ربما مرت دون أن يلاحظها أحد، ومنها:

- شحن أسرع:

يتمتع iPhone 16 وiPhone 16 Plus بشحن أسرع من أي وقت مضى، مع كل من MagSafe وUSB-C، مع iPhone 16، كما يمكنك الاستفادة من شحن MagSafe بقوة 25 واط، وما يصل إلى 45 واط من الشحن السلكي باستخدام USB-C.



فيعتبر هذا أسرع بكثير من إصدار iPhone السابقة، والتي كانت قادرة فقط على الشحن حتى 15 وات باستخدام MagSafe وحتى 30 وات باستخدام USB-C، فإذا كانت إعادة شحن جهاز iPhone الخاص بك في لحظة ما ميزة مهمة بالنسبة لك.

- سطوع أدنى:

تدعم أحدث هواتف iPhone من ابل سطوعًا أدنى بكثير الآن، يصل إلى 1 شمعة، وإذا حاولت يومًا خفض سطوع iPhone في وقت متأخر من الليل، ولا تزال تشعر أنه شديد السطوع، فيجب أن يعالج iPhone 16 هذه المشكلة.

- التصوير الماكرو:

على الرغم من تقديم الميزة في البداية مع iPhone 13 Pro في عام 2021، إلا أن القدرة على التقاط الصور في وضع الماكرو لم تكن ممكنة أبدًا على iPhone الأرخص حتى الآن. وذلك لأن iPhone 16 يحتوي أخيرًا على كاميرا أحدث فائقة الاتساع، مما يسمح للمستخدمين أخيرًا بالتقاط تلك اللقطات القريبة.

- شبكة Wi-Fi أسرع:

تدعم جميع إصدار iPhone 16 الجديدة Wi-Fi 7، مما يوفر سرعات Wi-Fi أسرع لمستخدمي إصدار iPhone الأساسي، وعلى افتراض أن لديك سرعات إنترنت وجهاز توجيه قادر على الاستفادة منها.

ويدعم Wi-Fi 7 سرعات تصل إلى 46 جيجابت في الثانية، وهو أسرع بخمس مرات من 9 جيجابت في الثانية لـ Wi-Fi 6E، ويعمل Wi-Fi 7 أيضا على قنوات 320 ميجا هرتز ويدعم نطاق 6 جيجا هرتز، مما يقلل بشكل كبير من التداخل وازدحام الإشارة.

- الصور والفيديوهات المكانية:

يدعم iPhone 16 الآن الصور المكانية والفيديوهات المكانية لـ ابل Vision Pro، وقدمت ابل دعم الفيديو المكاني على iPhone 15 Pro العام الماضي، لكنه جديد على iPhone 16 الأساسي، ويعد دعم الصور المكانية جديدًا، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط اللقطات ببيانات العمق، مما يجعلها تبدو أكثر غامرة عند عرضها على سماعة الواقع المختلط الجديدة من ابل بقيمة 3500 دولار.

فعلى الرغم من أن الميزات الأكثر جاذبية مثل Apple Intelligence والألوان وزر التقاط الكاميرا الجديد من المرجح أن تدفع الناس إلى الترقية.