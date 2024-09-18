شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف تفاصيل عن سلسلة Pixel 10 المقبلة من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت تسريبات جديدة حول سلسلة هواتف Pixel 10 من جوجل، وذلك بعدما طرحت سلسلة Google Pixel 9 الشهر الماضي، فقد تم تسريب الأسماء الرمزية للهواتف الذكية Pixel 10.

ومن المتوقع أن يحمل هاتف Pixel 10 الاسم الرمزي "Frankel"، مع إطلاق أربعة طرازات في العام المقبل، استمرارًا للاتجاه الذي حددته سلسلة Pixel 9.

تفاصيل جديدة عن سلسلة هواتف Pixel 10

وكشف تقرير صادر عن Android Headlines، أن سلسلة Google Pixel 10 ، ستتضمن أربعة طرازات وهم Pixel 10 وPixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL وPixel 10 Pro Fold، وتبين ان الأسماء الرمزية للطرازات الجديدة ستكون Frankel وBlazer وMustang وRango على الترتيب.

إطلاق هاتف Tegu أول هاتف قابل للطي من جوجل العام المقبل

ويشير التقرير إلى أن جوجل قد تطلق هاتفًا ذكيًا قابلًا للطي مرة أخرى في العام المقبل، ويحمل الاسم الرمزي Google Pixel 9، و الهاتف الذكي الوحيد من الشركة والذي من المقرر أن يظهر لأول مرة قبل سلسلة Pixel 10 العام المقبل.

ومن المتوقع إطلاق هاتف Pixel 9a في مايو من العام المقبل، وقد يحمل الاسم الرمزي "Tegu"، لينضم إلى سلسلة Pixel 9 كأحدث تشكيلة للهواتف الذكية للشركة.

شريحة جوجل بيكسل 10 الجديدة

و أشار تقرير سابق، إلى أن جوجل ربما أكملت عملية تصميم مجموعة شرائح Tensor G5 التي ستعمل على تشغيل سلسلة Pixel 10، وبذلك تكون الهواتف الجديدة عكس الأجيال الأربعة السابقة التي كانت تعتمد على شريحة Exynos .

وقد تم تطوير شريحة Tensor G5 بالكامل داخل الشركة، من المتوقع أن يتم تصنيعها باستخدام عقدة TSMC من الجيل الثاني مقاس 3 نانومتر (N3E)، مما يزيد من تبسيط عملية N3B الأولية.