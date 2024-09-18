شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: رغم قوة شاشة iPhone 16 Pro قد يتعرض للخدوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل أن شاشة هاتفها الجديد فى طرازى iPhone 16Pro أقوى بمقدار 2X من الزجاج فى أى هاتف ذكى آخر، حيث تؤكد الشركة أن زجاج غطاء الشاشة Ceramic Shield، وهو ما يمنح الشاشة قوة ومتانة تجعلها قادرة على التحمل.

مزايا شاشة iPhone 16 Pro

وفي مقارنة بسيطة بهواتف آيفون القديمة سنجد أن iPhone 12 من عام 2020 أول طراز يستخدم Ceramic Shield، في حين تميزت سلسلة iPhone 11 قبله بحماية Gorilla Glass (على غرار هواتف Android الأخرى)،

وبالنظر إلى المواصفات الرسمية لشركة Apple، يبدو أن لدينا ثلاث تركيبات من Ceramic Shield على أجهزة iPhone الحديثة، فنجد سلسلة iPhone 11 مدعمة بزجاج Gorilla Glass، بينما صنعت سلسلة iPhone 12 من الجيل الأول من Ceramic Shield، ويعد أفضل أربع مرات في مقاومة السقوط من iPhone 11، ومن سلسلة iPhone 13 إلى سلسلة iPhone 15 (وموديلات iPhone 16 العادية) ، تم تصنيعها من الجيل الثاني من Ceramic Shield "أقوى من أي زجاج هاتف ذكي.

iPhone 16 Pro يأتي بشاشة تملك زجاجا أقوى من أي زجاج هاتف ذكي

في حين صُنع iPhone 16 Pro من الجيل الثالث من Ceramic Shield، والذى يعد أقوى من أي زجاج هاتف ذكي.

وترى أبل أن زجاج سيراميك شيلد يتفوق على زجاج جوريلا، الذى هو في الأساس زجاج معدل من حيث تركيبه ومعالجته الكيميائية، في حين أن سيراميك شيلد هو مزيج بين الزجاج والسيراميك.

تشرح شركة كورنينج أن خلطات الزجاج والسيراميك تبدأ بزجاج معالج بالحرارة، والذي يتطور إلى بلورات نانوية، تشبه تلك الموجودة في السيراميك، ثم يتم تضمين هذه البلورات النانوية في الزجاج.

وقد قامت شركة أبل بالتبديل من Gorilla Glass إلى Ceramic Shield مع الانتقال من سلسلة iPhone 11 إلى iPhone 12، لتؤكد بعد هذا التغيير إن شاشة iPhone 12 أفضل بأربع مرات في مقاومة السقوط من iPhone 11.



خدعة أبل في هاتفها iPhone 16 Pro

وبرغم مزايا شاشة iPhone 16 Pro وقدرتها على مقاومة السقوط، لكنها في نفس الوقت ليست قادرة على مقاومة الخدوش، والتى تعد أمرا مزعجا للمستخدمين، فلا تتوقع شاشة خالية من الخدوش على iPhone 16 Pro.