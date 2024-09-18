شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو آيفون يحصلون على أداة جديدة للمساعد فى حل المشكلات: كيف تستفيد منها والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة ابل عن ميزة جديدة في نظام التشغيل iOS 18 ستمكن المستخدمين من تكوين الأجزاء في أجهزة آيفون بعد أعمال الإصلاح، تتيح ميزة "مساعد الإصلاح" الجديدة للمستهلكين التأكد من أن أجهزتهم تعمل بشكل صحيح بعد إصلاحها باستخدام قطع غيار أصلية من آبل، وفقًا لما ذكره موقع MacRumors، يتوافق Repair Assistant فقط مع قطع غيار آبل الأصلية.

وقالت شركة آبل إنها ستسمح بالإصلاحات باستخدام قطع الغيار الأصلية التي تم الحصول عليها مسبقًا، ولجعل ذلك ممكنًا تريد الشركة من المستهلكين مطابقة الرقم التسلسلي لأجهزتهم مع الرقم التسلسلي للجزء الجديد الذي توفره شركة آبل، وهي عملية تُعرف باسم اقتران الأجزاء.

المستخدمون الذين قاموا سابقًا بتثبيت ما بعد البيع أو المكونات المستخدمة تلقوا في كثير من الأحيان تنبيهات تدعي أن آبل لم تتمكن من التحقق من صحة الجزء الجديد.

في بعض الظروف، قد تتوقف الوظائف الحيوية مثل مستشعرات Face ID وTouch ID عن العمل تمامًا، وقد تمت معالجة هذه المشكلة من خلال وظيفة Repair Assistant الجديدة، والتي تتيح معايرة قطع غيار آبل الأصلية، سواء كانت جديدة أو مستعملة.

ونتيجة لذلك، لن يحتاج العملاء ومحلات الإصلاح بعد الآن إلى إرسال الرقم التسلسلي عند طلب معظم العناصر من متجر الإصلاح بالخدمة الذاتية، لبدء البرنامج، ستؤثر الترقية على الشاشات والبطاريات والكاميرات، مع دعم نهائي لأجهزة الاستشعار البيومترية شائعة الاستخدام مثل Face ID وTouch ID.

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة آبل أيضًا على تكثيف جهودها لتتبع مكونات آيفون المستخدمة، وأعلنت عن توسيع تقنية قفل التنشيط لتشمل أجزاء آيفون، حيث تهدف هذه الميزة إلى ردع اللصوص عن استخدام الأجهزة المسروقة أو المفقودة.

وأوضحت شركة آبل أنه إذا تعرف جهاز قيد الإصلاح على جزء من جهاز آخر تم ضبط قفل التنشيط أو الوضع المفقود عليه، فستكون إمكانيات المعايرة لهذا الجزء محدودة.

يمكن العثور على وظيفة Repair Assistant في منطقة Parts and Service في قائمة About في تطبيق الإعدادات، ولكن لا يمكن الوصول إليها إلا للمستخدمين الذين قاموا بتثبيت iOS 18 ولديهم جزء متوافق.

ويمكن أيضًا استخدام هذه الوظيفة لتكوين المكونات المثبتة قبل طرح iOS 18، مثل بطاريات الطرف الثالث التي تم استبدالها ببطاريات آبل الأصلية.