شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابل تفرض رسومًا إضافية مقابل استبدال بطارية iPhone 16 Pro والان مع تفاصيل الخبر

رفعت شركة أبل سعر خدمة إصلاح البطارية الخاصة بها لهاتفي iPhone 16 Pro وPro Max، وسيكلفك استبدال البطارية في أي من الهاتفين 119 دولارًا بزيادة قدرها 20 دولارًا عن رسومها القديمة، ويظل السعر كما هو بالنسبة للطرازين القياسي و"Plus"، كما هو الحال بالنسبة لهواتف العام الماضي، كما يشير موقع MacRumors .

ولا يبدو أن الشركة قد بدأت في فرض رسوم إضافية على استبدال البطاريات الأخرى حتى الآن، لكن هذا لن يكون غير متوقع، ففي عام 2022 رفعت Apple تكلفة خدمة بطارية iPhone 14 بمقدار 30 دولارًا إلى 99 دولارًا ، وجاءت الزيادات في إصلاح بطاريات iPad وMacBook وiPhone الأقدم بعد ذلك ، وتبعتها Apple Watch لاحقًا .

وتغطى شركة Apple البطاريات المعيبة بضمان لمدة عام واحد، كما أن عمليات الاستبدال مجانية بموجب خطط AppleCare Plus إذا كانت سعة البطارية أقل من 80% من سعتها الأصلية، وإذا كانت السعة أعلى من ذلك وكنت لا تزال تشعر بخيبة الأمل إزاء طول عمرها، فإن خياراتك تقتصر على الإصلاح من قبل جهة خارجية أو اتباع طريقة الإصلاح الذاتي باستخدام قطع غيار أبل الرسمية، وكل منهما قد يكون أرخص من خدمة Apple الكاملة السعر.