شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجزاء فقط من العالم ستشهده.. أين سيحدث الخسوف الجزئى للقمر اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

سيشهد اكتمال القمر في سبتمبر قمرا عملاق مصحوب بخسوف جزئى عندما يظهر الليلة في السماء، ولكن سيكون خسوف القمر الجزئي مرئيًا من معظم أنحاء أمريكا الشمالية، وجميع أنحاء أمريكا الجنوبية، وأوروبا، ولكن لا يظهر في جميع الأجزاء الشرقية من إفريقيا، والأجزاء الغربية من آسيا وروسيا، وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، فإن "القمر العملاق" هو مصطلح يصف اكتمال القمر الذي يحدث عندما يكون القمر عند أو بالقرب من الحضيض، وهو أقرب اقتراب من الأرض في مداره الإهليلجي قليلاً، وخلال هذه الأوقات، يمكن أن يبدو القمر أكبر قليلاً في السماء.



يعد قمر الحصاد الكامل في سبتمبر هو الثاني من أربعة أقمار عملاقة متتالية هذا العام، بعد قمر أغسطس الأزرق العملاق.

تحدث خسوفات القمر عندما يمر الأرض بين الشمس والقمر، وتلقي بظلها على القمر، وهذا الخسوف القمري طفيف؛ فقط الجزء العلوي من القمر سينغمس في أغمق جزء من ظل الأرض، والمعروف باسم الظل.

وبجانب الجزء الصغير المظلم في الجزء العلوي من قرص القمر، فإن معظم قرص القمر المرئي سيكون في شبه ظل الأرض، وهو الجزء الأفتح من ظل الكوكب الذي لا يحجب ضوء الشمس تمامًا، وهذا من شأنه أن يعطي معظم القمر مظهرًا بنيًا محمرًا قليلاً.