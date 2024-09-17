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تكنولوجيا: ميتا تعرض تعليقات انستجرام على Threads قريبًا.. التفاصيل الكاملة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت روان البرنشاوى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 05:00 م
كشف تقرير حديث أن منصة انستجرام قد تطرح طريقة لمشاركة التعليقات على منشورات انستجرام الأخرى على Threads، وفقًا لأليساندرو بالوزي، الذي غالبًا ما يقوم بهندسة عكسية لتطبيقات الوسائط الاجتماعية الخاصة بشركة Meta للعثور على الميزات القادمة.

 

ميزة Threads الجديدة

وشارك بالوزي صورة تُظهر أنه عند التعليق على منشور على انستجرام، قد تكون هناك قائمة منسدلة جديدة تتيح للمستخدمين اختيار مشاركة التعليق على انستجرام فقط أو "مشاركته أيضًا على Threads".

واتخذت Meta بعض الخطوات لدمج ثريدز مع منصاتها الأخرى، مثل عرض منشورات ثريدز على انستجرام أو فيسبوك، وتفتقر شبكة التواصل الاجتماعي القصيرة التي تشبه X إلى رسائل مباشرة خاصة بها.

ولكن لا يزال بإمكان المستخدمين تلقي أو إرسال الرسائل عبر انستجرام، الى جانب عمل Meta على الدمج ثريدز مع fediverse، وتتضمن تحركات الشركة لتفعيل القدرة على رؤية الردود من fediverse بالفعل تحت منشوراتهم ومنشورات الآخرين.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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