شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة لتطبيق واتساب تتيح "منشن" الأصدقاء فى "الحالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق "واتساب"، عن التخطيط لطرح ميزة جديدة تتشابه مع تطبيق انستجرام، وهي ميزة go-to-messenger، والتي تتيح للمستخدمين الإشارة "منشن" جهات الاتصال الخاصة بهم في تحديث الحالة الخاص بهم، وتمكنك أيضًا منوضع علامة على جهة اتصال معينة في حالتهم وإرسال إشعار فوري لهم مع الإشارة.

ومن أهم مزايا هذه الخاصية الجديدة على الواتساب، أنه عندما يتم ذكر جهة اتصال، ستتلقى إشعارًا، مما يسهل على المستخدمين التفاعل مع الجمهور المستهدف.

وأعلن واتساب أنه تم طرح الميزة في المرحلة التجريبية للمختبرين، وكشف عن كيفية استخدام هذه الميزة، بعدما انشئ WhatsApp زرًا مخصصًا، سيتمكن المستخدمون من تحديد موقع هذا الزر داخل شريط التسميات التوضيحية عند محاولة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر تحديثات الحالة.

الخاصية الجديدة تتيح لك الإشارة لأصدقائك في حالات الواتساب

وبات هذا الخيار متاح للمستخدمين قبل نشر الحالة، لذلك، يمكن للمستخدمين اختيار جهات الاتصال التي يريدون ذكرها قبل الضغط على زر النشر، باتباع خطوات Instagram، بمجرد الإشارة إلى جهة اتصال، سيتلقى إشعارًا، وسيتم إخطار جهة الاتصال المذكورة بأنه قد تم ذكرها في الحالة، كما سيتلقون أيضًا رسالة نصية في الدردشة مع أصدقائك، لإعلامهم بأنه قد تم ذكرهم في تحديث الحالة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الإشارات تقتصر على الأصدقاء المشار إليهم، وهذا يعني أن المشاهدين الآخرين لتحديث الحالة لا يمكنهم رؤية من تمت الإشارة إليه، حيث سيتم إرسال الإخطارات والرسائل فقط إلى الشخص المذكور على وجه التحديد، وهذا يضمن التواصل السري، حيث تكون الإشارات مخفية عن العرض العام وتكون مرئية فقط للمستلم المقصود.

الخصوصية أهم مزايا الخاصية الجديدة على الواتساب

ونتيجة لذلك، يمكن للمستخدمين استهداف أشخاص محددين في تحديثات الحالة الخاصة بهم دون مشاركة هذه المعلومات مع جمهورهم الأوسع، بغض النظر عن إعدادات خصوصية المرسل، ستتلقى جهات الاتصال المذكورة تحديث الحالة تلقائيًا، ويضمن هذا عدم تفويت التحديثات المهمة التي تتضمن جهات الاتصال المذكورة أبدًا، حيث يتم تضمينها دائمًا كمستلمين لتحديث الحالة.

من خلال محاكاة Instagram، يمكن لجهات الاتصال المذكورة أيضًا إعادة مشاركة تحديث الحالة مع جمهورها من خلال زر إعادة مشاركة جديد داخل شاشة الحالة، إذا وجدوا أن التحديث ذا صلة أو مهم، فيمكنهم مشاركته بسهولة مع جهات الاتصال الخاصة بهم، مما يساعد على توسيع نطاق الوصول إلى المحتوى. ولكن على عكس Insta، عندما تختار جهة الاتصال المذكورة إعادة مشاركة تحديث الحالة، تظل هوية المنشئ الأصلي خاصة، وهذا يعني أن مشاهدي حالة إعادة المشاركة لا يمكنهم التواصل مباشرة مع منشئ المحتوى الأصلي.