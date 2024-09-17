شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يؤكد طرح ميزة البحث الدائرى من جوجل لهواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تسريب جديد، عن طرح ميزة البحث الدائري من جوجل لمستخدمي أندرويد، وتعد أحد مزايا الذكاء الاصطناعي التي تسمح للمستخدمين بإجراء بحث ويب بسرعة على أي عنصر مرئي على الشاشة، لتشمل جميع الهواتف التي تستخدم نظام Android.

ميزة البحث الدائري ستكون متاحة على جميع أجهزة أندرويد

وسيتم طرح ميزة البحث المرئي من Google Circle to Search لتشمل المزيد من هواتف أندرويد الشهر المقبل، وتعد هذه الميزة مجرد أداة بحث مرئية يمكن الوصول إليها بالضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية أو زر الطاقة على جهاز متوافق.، و بمجرد تنشيطها، يمكن للمستخدم تسليط الضوء على منطقة على الشاشة عن طريق تدويرها، وستقوم الميزة تلقائيًا بتشغيل بحث ويب مرئي عليها لتقديم المزيد من المعلومات، كما يمكن للمستخدمين أيضًا استخدامها لترجمة أو نسخ النص أيضًا.

وعلى الرغم من إبقاء الميزة حصرية نسبيًا، فقد عملت Google باستمرار على توسيع وظائفها، مضيفة طرقًا جديدة لاستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي.

وفي الشهر الماضي، زعم تقرير أن جوجل كان يعمل على وظيفة "القص والمشاركة" التي ستسمح للمستخدمين بقص جزء من الصورة ومشاركتها مباشرة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام تطبيقات الطرف الثالث،ويمكن للميزة أيضًا تحديد الأغاني والموسيقى التي يتم تشغيلها إما على الجهاز أو بالقرب منه.