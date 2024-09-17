شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى يصل Apple Intelligence لهواتف أيفون؟.. تفاصيله وموعد شراءه والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ابل رسميًا تشكيلة سلسلة iPhone 16، والتي تتضمن iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، ووصلت أجهزة iPhone الجديدة بمجموعة من الترقيات، بما في ذلك شاشات أكبر لطرازات Pro، وزر Action عبر السلسلة، وزر Capture جديد، وأكثر.

وتركز تشكيلة iPhone 16 بالكامل أيضًا بشكل كبير على Apple Intelligence، وهي مجموعة من الميزات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتجربة المستخدم، وفي حين يتم الترويج لـ Apple Intelligence كواحدة من نقاط البيع الرئيسية لأجهزة iPhone الجديدة، إلا أنها ليست جاهزة للإصدار بعد، لذلك، لن يتمكن المستخدمون الذين يشترون iPhone 16 بعد وقت قصير من الإطلاق من الوصول إلى قدرات Apple Intelligence لبضعة أشهر.

الجدول الزمني لإطلاق Apple Intelligence:

صرحت شركة ابل أن سلسلة iPhone 16 تحتوي على Apple Intelligence في جوهرها، ولكن على الرغم من الإثارة حول قدرات الذكاء الاصطناعي في iPhone 16، إلا أن متابعين ابل المتحمسين لتجربة Apple Intelligence شعروا بخيبة أمل إلى حد ما عندما أعلنت ابل أن Apple Intelligence لن تكون متاحة على الفور في سلسلة iPhone 16.

وبدلاً من ذلك، سيتم طرح أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على مراحل، بدءًا من الإصدار العام في الولايات المتحدة في أكتوبر، حيث ستكون متاحة في البداية باللغة الإنجليزية.

وبعد الإطلاق في الولايات المتحدة، ستتوسع الميزات إلى دول أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية، بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، بحلول ديسمبر.

اما بالنسبة للغات غير الإنجليزية مثل الصينية والفرنسية واليابانية والإسبانية، من المقرر إطلاق ميزات الذكاء الاصطناعي في عام 2025، دون تحديد تواريخ محددة للمناطق الأخرى.

وهذا يعني أنه إذا كنت أحد المشترين الأوائل لجهاز iPhone 16، فلن تتمكن من الوصول إلى Apple Intelligence في أي وقت قريب وسيتعين عليك الانتظار حتى وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل للحصول على تجربة AI كاملة الوظائف، اعتمادًا على تفضيلات منطقتك ولغتك.

سبب تأخير Apple Intelligence:

ارتبط تأخير إطلاق Apple Intelligence بالطرح التدريجي لنظام التشغيل iOS 18.1، والذي لا يزال في مرحلة التجريبية حاليًا، ولن يتضمن الإصدار الأولي لنظام التشغيل iOS 18، المقرر في 16 سبتمبر، المجموعة الكاملة من أدوات Apple Intelligence، ومع ذلك، سيكون لدى مستخدمي iPhone 16 خيار الترقية فورًا إلى iOS 18.1 beta عند استلام أجهزتهم، مما سيوفر الوصول إلى بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الأولى، ومع ذلك، فإن تنزيل الإصدار التجريبي يأتي مع خطر عدم استقرار الميزات.

فإذا قمت بنسخ بياناتك احتياطيًا، فإن الإصدار التجريبي من iOS 18.1 يتضمن إصدارات مبكرة من قدرات Apple Intelligence، مثل أدوات الكتابة المحسنة، والمظهر الجديد لـ Siri، والتنفيذات الأولى للميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Photos، وعلى الرغم من أن ابل قد اشارت إلى أن الإصدار العام لنظام iOS 18.1 سيحدث في أكتوبر، فسيتم إضافة ميزات إضافية في التحديثات اللاحقة، بما في ذلك iOS 18.2، المتوقع في وقت لاحق من هذا العام.

ميزات Apple Intelligence القادمة إلى سلسلة iPhone 16:

من المقرر أن تقدم Apple Intelligence العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تهدف إلى إحداث ثورة في كيفية تفاعل مستخدمي ايفون مع هواتفهم من خلال دمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مباشرة في iOS، إليك نظرة على مميزات تقنية Apple Intelligence:

- أدوات الكتابة:

ستقدم Apple Intelligence العديد من التحسينات الكتابية، بما في ذلك Text Rewrite، والتي يمكنها تحويل مسودات البريد الإلكتروني إلى إصدارات أكثر دقة مع خيارات لضبط النغمة، وستقترح ميزة Proofread تحسينات في القواعد والأسلوب، بينما ستوفر Summarise Text لمحات عامة سريعة أو نقاطًا موجزة للمحتوى الطويل، كما ستوفر ميزة Smart Reply ردودًا مدركة للسياق في تطبيقات مثل Mail.

- Siri الجديدة والمحسّنة:

ستتلقى Siri أيضًا ترقية كبيرة، تتميز بتصميم مرئي جديد ووظائف محسّنة، وستكون Siri المحدثة قادرة على فهم السياق، مما يسمح لها بتقديم ردود أكثر صلة بناءً على التطبيق أو المهمة المطروحة، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من كتابة الأوامر إلى Siri، مما يوفر بديلاً أكثر هدوءًا للتفاعل الصوتي.

- الصور والذكاء البصري:

ستتضمن أدوات الصور الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ميزة Clean Up والتي تعد نفس خاصية Magic Eraser في جوجل، والتي يمكنها إزالة الكائنات غير المرغوب فيها من الصور، وسيتمكن المستخدمون من البحث في مكتبات الصور الخاصة بهم باستخدام أوصاف اللغة الطبيعية، مما يسهل العثور على صور معينة، كما سيتيح الذكاء البصري للمستخدمين التقاط صور للأشياء أو النصوص، مثل القوائم أو ملصقات الأحداث، لتلقي معلومات أو إجراءات فورية، مثل إضافة الأحداث إلى التقويم الخاص بهم.

- Genmoji وImage Playground:

ستتيح هذه الأدوات الإبداعية للمستخدمين إنشاء رموز تعبيرية وصور مخصصة من المطالبات النصية، مما يضيف لمسة شخصية إلى إنشاء الرسائل والمحتوى المرئي، ويسمح Genmoji بإنشاء رموز تعبيرية فريدة، بينما يتيح Image Playground للمستخدمين إنشاء صور كاملة بناءً على مطالبات مفصلة.

- نسخ المكالمات والصوت:

وستتضمن Apple Intelligence ميزات مثل تسجيل المكالمات والنسخ، والتي ستُعلم المشاركين تلقائيًا بأن المكالمة قيد التسجيل، بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستخدمون من تسجيل الملاحظات الصوتية مباشرة داخل تطبيق Notes، مع توفير النسخ تلقائيًا.



