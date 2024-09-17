شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 15 يسمح بالحد من شحن البطارية لأكثر من 80% على هواتف Pixel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل تحديث Android 15 QPR1 Beta 2، وهو يجلب بعض التغييرات الجديدة إلى أجهزة Pixel أحد هذه التغييرات المفيدة للغاية هو القدرة على الحد من شحن البطارية إلى 80% لأجهزة Pixel.

في الأساس، هذه الميزة ليست جديدة من الناحية الفنية حيث كانت موجودة في الإصدار التجريبي الأول، ومع الإصدار التجريبي 1، رأى بعض المستخدمين إشعارًا يسألهم عما إذا كانوا يريدون تمكين حد الشحن الجديد، لكن المستخدمين لم يتمكنوا من إيقاف تشغيله.

يعالج الإصدار التجريبي 2 هذه المشكلة بالتفضيلات، ويمكن للمستخدمين الآن اختيار عدم استخدام حدود الشحن بنسبة 80%.

الآن في قسم البطارية في الإعدادات، لديك قائمة جديدة "تحسين الشحن" والتي تظهر بعد أول مرة تقوم فيها بتوصيل الهاتف بالشاحن، الشحن التكيفي، وهي ميزة مشابهة لشحن البطارية المحسن من Apple والتي توقف الشحن عند 80% لتنتهي عند 100% قبل ساعة من فصلك للشاحن عادةً، تنضم إليها ميزة "الحد إلى 80%".

تعمل هذه الميزة الجديدة بشكل أساسي كما هو متوقع: فهي تسمح لهاتفك بشحن البطارية فقط إلى 80% وليس أكثر.

إذا اخترت هذا الخيار، فستستقبلك أيقونة درع تظهر أعلى البطارية في شريط الحالة، وفي الوقت نفسه، تشير الأداة وشاشة القفل والشاشة التي تعمل دائمًا إلى أن هاتفك "تم شحنه"، التجربة مماثلة لتجربة Pixel Tablet وCharging Speaker Dock.

قد تتساءل لماذا تحتاج إلى تمكين مثل هذه الميزة في المقام الأول، من الناحية الفنية، يجب أن تعمل على إطالة عمر بطارية هاتفك، وتحمي بطاريتك من التدهور بنفس السرعة التي كانت لتفعلها بدون هذه الميزة.