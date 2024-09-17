شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن بطاريات هواتف iPhone 16 الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من زيادة أسعار هواتف ايفون، مقارنة بغيرها من الهواتف الآخرى، خاصة بعد أن أعلنت ابل سعر طرازات iPhone 16، والتي تبدأ بسعر 799 دولار، لكنها كشفت عن ميزة جديدة قد توفر لك مزيدًا من المال، والذى يكمن في بطارية هواتف ايفون 16 الجديد.

وتوفر بطارية iPhone 16 Pro Max، قرابة 33 ساعة من تشغيل الفيديو، وهذا يعني إنه إذا كان بإمكانه عمل 33 ساعة من الفيديو، فمن المؤكد أنه يمكنك من الاستهلاك لمدة طويلة قبل نفاذ الطاقة.

وفي مقارنة بسيطة مع بطارية iPhone 15 Pro Max ،فإن الهاتف الجديد يمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بـ 29 ساعة من تشغيل الفيديو المقدمة على ايفون 15.

وتوفر جميع طرازات iPhone الأربعة الجديدة عمرًا أطول لكل شحنة مقارنة بنظيراتها في عام 2023، حيث يوفر iPhone 15 ، قرابة 20 ساعة من تشغيل الفيديو، لكن آيفون 16 الجديد يمنحك 22 ساعة.

وذات الميزة لجهاز iPhone 16 Plus، الذي يصل إلى 27 ساعة، مقارنة من نفس الطراز في ايفون 15 الذى يمنحك 26 ساعة فقط.

ويوفر هاتف iPhone 16 Pro، الآن 27 ساعة من تشغيل الفيديو مقارنة بـ 23 ساعة، من iPhone 15 Pro، بجانب المزايا التى يحصل عليها مستخدمي ابل عند استخدام شرائح A18 وA18 Pro الجديدة والمحسنة.

وتتميز معالجات ابل، بأنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، مما يسمح بإطالة عمر البطارية في جميع المجالات، فعادة ما يكون عمر البطارية شكوى رئيسية بين أصحاب الهواتف

وأكدت ابل أن الطرازات الجديدة من جهاز iPhone ستكون لديها بطارية قابلة للعمل لفترة أطول.