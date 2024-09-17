شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أجهزة ماك M4 الجديدة القادمة الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الإعلان أخيرًا عن iPhone 16، تستعد Apple الآن للكشف عن تشكيلة أجهزة ماك الجديدة الشهر المقبل، وكما كان متوقعًا من قبل، لم يتم الإعلان عن أجهزة Mac وiPad في حدث هذا الشهر، ومن المرجح أيضًا أن يركز الحدث التالي على نفس نقطة البيع التي تفاخرت بها Apple لجهاز ايفون وهي Apple Intelligence.

ستعمل أجهزة ماك الجديدة هذه بأحدث شرائح M4: من المحتمل أن تكون ترقية أداء لائقة مقارنة بـ M3 السابقة، وكشف مارك جورمان، المطلع على شؤون Apple في بلومبرج، عن المنتجات التي سنراها في أكتوبر:

- MacBook Pro مقاس 14 بوصة منخفض التكلفة

- MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة عالي الجودة

- iMac M4

- Mac mini M4 المعاد تصميمه

للأسف، سيتعين علينا الانتظار حتى إصدار MacBook Air M4، والذي أفضله معظم المستخدمين بشدة لتصميمه الجميل الخالي من المروحة، لقد أصبحت أجهزة الكمبيوتر التي تنتجها شركة Apple، والتي كانت محل سخرية بسبب مواصفاتها المنخفضة وبأسعارها التي تثير السخرية.

كما قدم لنا جورمان بعض المعلومات الداخلية حول جهاز mini الجديد، وقال:" رغم أنني أحب أجهزة MacBooks، إلا أنني ما زلت غير مقتنع بجهازي iMac وMac mini".

لم يتم الإعلان عن أجهزة Mac وiPad في حدث سبتمبر لأن Apple ركزت كثيرًا على نظامها البيئي، وكان الذكاء الاصطناعي بشكل خاص في المقدمة والمركز لجزء كبير من العرض التقديمي، ويبدو أن الشركة تتجاهل حقيقة أن هذا إطلاق مجزأ للغاية نظرًا لعدم حصول الاتحاد الأوروبي أو الصين على معلومات Apple Intelligence.

إذا كان هناك شيء واحد يمكن لمحبي Apple أن يتطلعوا إليه فهو التجديد الحديث لجهاز iPhone SE والذي من المقرر طرحه في العام المقبل، ربما كان الكشف عن iPhone 16 هو الحدث الأكثر مللاً لشركة Apple على الإطلاق، ولكن لدى SE فرصة جيدة ليصبح أحد أفضل الهواتف المتاحة اليوم.