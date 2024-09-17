شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دقة عالية وجودة فائقة.. كل ما تريد معرفته عن كاميرا iPhone 16 Pro Max والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحمل طرازات iPhone 16، مزايا استثنائية، عن الجيل القديم من الايفون، حيث يأتي هاتف iPhone 16 Pro Max، بإمكانيات هائلة في الكاميرا والتخزين، فقد تم الاحتفاظ بثلاث عدسات موجودة في تصميمات iPhone القديمة، حيث تتكون الكاميرا الأساسية من مستشعر دقة يعادل 48 ميجابكسل، كما تم تزويدها بإمكانيات التكبير/التصغير للعدسة الثالثة السابقة لتكبير رقمي يصل إلى 5x،مما يؤدي إلى خفض الدقة إلى 12 ميجابكسل، بينما ظلت العدسة ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 48 ميجابكسل.

مزايا كاميرا iPhone 16 Pro Max

وتأتي العدسة الثالثة عبارة عن عدسة مقربة مخصصة للتصوير بدقة 12 ميجابكسل، وتحتوي العدسة الأساسية على طول بؤري يعادل 24 مم، وزاوية واسعة 13 مم، وتقريب 120 مم، فقد تم الأخذ في الاعتبار إمكانيات التكبير/التصغير الرقمي والمستشعر رباعي البكسل، الذي يعد أسرع بمرتين من الموديلات السابقة.

ميزة هامة عند التقاط الصور الشخصية

وتأتي طرازات iPhone 16، بتوسيع في الحد الأقصى للفتحة من خلال مكافئ f-stop صغير، من f/2.4 إلى f/2.2، على الرغم من أن هذه خدع رقمية وليست شفرات الفتحة المادية التي تجدها في العدسة الأساسية، إلا أنها تمنح مصوري iPhone مزيدًا من التنوع في التقاط الصور الشخصية.

مزايا عدسات iPhone 16 Pro Max

كما يتيح زر الالتقاط الجديد، مع ردود الفعل اللمسية وعناصر التحكم الديناميكية، قدرًا أكبر من الحرية؛ وتسمح أنظمة تصنيف الألوان الجديدة بمستويات عالية من التخصيص.

وتأتي العدسات الجديدة أيضًا بحيلها الخاصة، مثل وضع الماكرو لتصوير الماكرو، باستخدام العدسة فائقة الاتساع، بحيث يمكنك الاقتراب والتقاط تفاصيل أكثر، وبما أن هذه العدسة تسمح بدخول كمية من الضوء تصل إلى 2.6 مرة مقارنة بالعدسة السابقة، يتم عرض الصور بوضوح كبير.

تصوير سينمائي فائق الجودة في iPhone 16 Pro Max

وقد منحت ابل مصوري الفيديو أداة جديد مع Pro Max، حيث قدمت دقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية في الأوضاع السينمائية، مع إعداد سينمائي مخصص للحركة البطيئة.